Η Κύπρος ήταν και παραμένει ασφαλής και αξιόπιστος προορισμός για διεθνείς επενδύσεις, απρόσκοπτη επιχειρηματική δραστηριότητα και ποιοτικό τουρισμό, εκτιμά η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ που συνήλθε χθες σε τακτική συνεδρία και συζήτησε τις εξελίξεις.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΕΒ σήμερα αναφέρεται ότι η διατήρηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και συλλογικό καθήκον.

«Η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια σε ακραία δυσμενείς συνθήκες και έχει αποδειχθεί ισχυρή θεσμικά, λειτουργικά και επιχειρησιακά απέναντι σε κάθε είδους κρίσεις και διεθνείς ή περιφερειακές γεωπολιτικές αναταράξεις».

Κλάδοι της οικονομίας που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία και επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα προς χώρες του Κόλπου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής (μεταξύ αυτών και οι φαρμακοβιομηχανίες) βρίσκονται ενώπιον προκλήσεων, σύμφωνα με την ΟΕΒ, οι οποίες θα τύχουν χειρισμού με σύνεση, ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ υποβάλλει έκκληση προς κάθε Κύπριο και Κύπρια να συμβάλει στην αποσαφήνιση της πραγματικής εικόνας αναφορικά με την ασφάλεια της χώρας και την εξάλειψη λανθασμένων εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν διεθνώς κατά τις πρώτες μέρες των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει, μπορούμε να ρίξουμε τους τόνους στον δημόσιο διάλογο, να επαναφέρουμε τη συζήτηση στα καθημερινά ζητήματα και στις δημιουργικές μας προτεραιότητες και να επιστρέψουμε το ταχύτερο στην κανονικότητα μας.

Προεδρία ΕΕ

Εξάλλου, η ΟΕΒ ζητεί, όπως αναφέρει, την άμεση αποκατάσταση του προγραμματισμού και την πραγματοποίηση στην Κύπρο όσων συνεδριάσεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων των διαφόρων Σωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναβληθεί, «στη βάση λανθασμένης εκτίμησης του κινδύνου και της υπερβολής στην προβολή των γεγονότων κατά τις πρώτες μέρες της κρίσης».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το αίτημα αυτό θα υποβάλει και προσωπικά ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης σε συνάντηση που θα έχει στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Τετάρτη, 18 Μαρτίου με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η ΟΕΒ καταλήγει αναφέροντας ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στην περιοχή και να συμβάλλει ενεργά στον δημόσιο διάλογο με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, την προστασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την διατήρηση της βιώσιμης ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ