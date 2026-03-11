Επέκταση των συλλογικών συμβάσεων θα σημαίνει στην πράξη, βελτίωση των μισθολογικών ωφελημάτων, επέκταση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας και Ευημερίας, καθώς και πλήρης ΑΤΑ για όλους, όχι σαν ημιτελές σύνθημα, αλλά ως ολοκληρωμένο και καθολικό δικαίωμα, δήλωσε την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, από το βήμα του 30ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ, στη Λευκωσία.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η νέα πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή, «επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την αναγκαιότητα για αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας».

Σε εισηγητική ομιλία του στο συνέδριο, με τίτλο "Συλλογικές συμβάσεις για όλους - Θεμέλιο δίκαιης εργασίας και κοινωνικής προόδου" που στην παρουσία, μεταξύ άλλων, του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, Υπουργών και βουλευτών, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι το 30ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, θα πραγματευτεί μια σειρά από συνδικαλιστικές προτεραιότητες που αφορούν και επηρεάζουν τους εργαζόμενους, μέσα από τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, την ενίσχυση της ποιότητας στην απασχόληση και την εδραίωση της αξιοπρέπειας των εργαζομένων. Πρόσθεσε πως «κυρίαρχο σημείο αναφοράς, αποτελεί η δυνατότητα διασφάλισης και ενίσχυσης των δικαιωμάτων και των μισθολογικών ωφελημάτων, έτσι ώστε να μπορέσουν να επεκταθούν και στην υπόλοιπη αγορά εργασίας».

«Οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλους τους εργαζόμενους, είτε στην επιχείρηση, είτε στον κλάδο, (είτε αυτή αφορά τα ξενοδοχεία, είτε τον κατασκευαστικό τομέα, είτε τον τραπεζικό, είτε την όποια επιχείρηση στην οποία εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις)», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Μάτσας είπε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την εγκυρότητα του μεγαλύτερου μέρους της Οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς και πρόσθεσε πως μέσω της συγκεκριμένης Οδηγίας διασφαλίζονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί για αξιοπρεπή διαβίωση, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής και ενισχύονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, με στόχο την κάλυψη του 80% των εργαζομένων μέσω συλλογικών συμβάσεων.

Ανέφερε επίσης πως η υποχρέωση της Δημοκρατίας για ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2024 και ο καταρτισμός σχεδίου δράσης για την επίτευξη του στόχου της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων, μένει ακόμα ημιτελής, αν και θα πρέπει να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα έχει κορυφωθεί η προσπάθεια για πλήρη συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Ο κ. Μάτσας κάλεσε την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου όπως τύχει «σύντομης επεξεργασίας» η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Εργασίας, για να τεθεί, «χωρίς άλλη χρονοτριβή, προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής».

Ανέφερε ότι η προοπτική επιβεβαιώνει τη θέση του συνδικαλιστικού κινήματος πως, η ΑΤΑ θα έπρεπε να διασφαλιστεί μόνιμα και να αποκατασταθεί πλήρως, όπως και έγινε μέσα από τη Μόνιμη Συμφωνία του περασμένου Νοεμβρίου, έτσι ώστε να μπορεί να επεκταθεί ευρύτερα.

Είπε ακόμη ότι επιβάλλεται η εφαρμογή της συμφωνίας που έχει γίνει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την υποχρέωση της εφαρμογής συλλογικής σύμβασης ως προϋπόθεση σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Μέτρα κατά της ακρίβειας

Αναφορικά με τη λήψη μέτρων σε μία περίοδο συνεχούς αύξησης του κόστους ζωής, ο κ. Μάτσας είπε ότι αυτά είναι η βελτίωση των μισθών και η διασύνδεσή τους με το κόστος ζωής και η μειωμένη φορολογική επιβάρυνση,

«Το γεγονός όμως πως, ένας στους δύο περίπου εργαζόμενους βρίσκεται κάτω από το φορολογητέο εισόδημα και ως εκ τούτου δεν έχει οποιαδήποτε επίδραση, επιβάλλει στόχευση ως προς τη βελτίωση των κοινωνικών παροχών, σε συνάρτηση και με το επίδομα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης πως θα πρέπει να υπάρξει διασύνδεση της μεταρρύθμισης με την πράσινη μετάβαση, ενώ η συνεχιζόμενη ακρίβεια, «επιβάλλει και τη συνέχιση της συζήτησης σε ότι αφορά τη μεταρρύθμιση στην έμμεση φορολογία», όπως είπε.

Επιπλέον, ο ΓΓ της ΣΕΚ ζήτησε συγκροτημένη και ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, η οποία να διαλαμβάνει την ενίσχυση της κοινωνικής στέγασης, με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ ανέφερε πως η πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού, θα πρέπει να επανεξεταστεί, τόσο ως προς το ύψος και τη διασύνδεσή του με το 60% του διάμεσου μισθού, όσο και προς την ωριαία του απόδοση.

Αναφορικά με τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Μάτσας είπε ότι προσανατολισμός για τη ΣΕΚ, αποτελεί, ανάμεσα σε άλλα, «η δημιουργία συνθηκών παραχώρησης κατώτατης σύνταξης που να μην βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, να διασυνδέεται με τον δεύτερο πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών, που είναι τα Ταμεία Προνοίας, και να ρυθμίζεται οριζόντια και καθολικά το θέμα της αναλογιστικής αναπροσαρμογής (12%)».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο η εξελισσόμενη κατάσταση να επιβαρύνει περαιτέρω τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι έχει ήδη ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών τη σύγκλιση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής, για ενημέρωση, αξιολόγηση των δεδομένων και των προκλήσεων, όπως και την κατάθεση συγκεκριμένων εισηγήσεων.

Ανέφερε επίσης ότι η δημιουργία συνθηκών ομαλής μετάβασης στη ψηφιακή τεχνολογία μέσα από την κατάρτιση, επανακατάρτιση και ενίσχυση των δεξιοτήτων στη βάση και των νέων τάσεων, αναγκών και προοπτικών της αγοράς, είναι απόλυτα αναγκαία, ενώ σημείωσε ότι «σαφής παράμετρος ανάπτυξης αποτελεί η βελτίωση της παραγωγικότητας, η οποία διασυνδέεται, ως υποχρέωση του κράτους και των επιχειρήσεων, με την επένδυση στη νέα τεχνολογία, στην κατάρτιση και στη βελτίωση των όρων απασχόλησης και των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία».

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον ΓΓ της ΣΕΚ, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η υπενθύμιση πως, η Στρατηγική για την Απασχόληση Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες, παρουσιάζει σημαντικά κενά και ελλείψεις που δημιουργούν δυνατότητες εκμετάλλευσης από μερίδα εργοδοτών, διαιωνίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Ανέφερε επίσης ότι η συζήτηση του θέματος θα πρέπει να επανέλθει στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, προς αποτροπή περαιτέρω εκμετάλλευσης των κενών και πρόσθεσε ότι η ενίσχυση των ελέγχων της αγοράς αποτελεί επίσης έναν επιπρόσθετο πυλώνα ρύθμισης της αγοράς εργασίας, καλώντας το κράτος να προωθήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση την εφαρμογή του λογισμικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι η άμεση εφαρμογή του Νομοσχεδίου για διαφάνεια στους μισθούς, θα λειτουργήσει ως ένα επιπρόσθετα ενισχυτικό εργαλείο επαναρύθμισης της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο και της μισθολογικής ισότητας.

Νέα πρόκληση η κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι η νέα πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή, «επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την αναγκαιότητα για αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας, στο οποίο αναπόσπαστο μέρος αποτελούν και οι κοινωνικοί εταίροι» και πρόσθεσε ότι «η οικονομική ανθεκτικότητα και επάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερη διαχείριση της όλης κατάστασης».

«Χρειάζεται όμως να βρισκόμαστε όλοι σε εγρήγορση, λαμβάνοντας υπόψη τους αστάθμητους παράγοντες, όπως είναι η διάρκεια της πολεμικής σύρραξης, καθώς και η έκτασή της, ως προς το εύρος και τη διάρκεια των επιπτώσεων στην παραγωγή και διάθεση του πετρελαίου, στην ενέργεια και στο εμπόριο», υπογράμμισε.

Αναφέροντας ότι τα τελευταία 13 χρόνια, κληθήκαμε να διαχειριστούμε δύο μεγάλες κρίσεις, την οικονομική και την υγειονομική, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι «η αξιοποίηση των κοινωνικών εταίρων και του θεσμικού πλαισίου του κοινωνικού διάλογου, δημιούργησαν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για αντιμετώπιση των προβλημάτων και επαναφορά στην κανονικότητα».

Αυτό όμως που αναδεικνύεται, με αφορμή την παρούσα κρίση, όπως είπε, είναι η έγκαιρη και επιβεβλημένη κινητοποίηση, η οποία "επιβεβαιώνει για πρώτη ίσως φορά, τη δυνατότητα ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης, (παραπέμποντας στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας), για προστασία, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα της χώρας που βρίσκεται στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι σήμερα, η περίπτωση της Κύπρου".

«Η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και όποιες άλλες χώρες ενισχύσουν την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούν δυνητικό παράγοντα σταθερότητας και αποτροπής περαιτέρω κρίσεων», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αυτό είναι το νόμιμα επιβεβλημένο, για το σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι "η τουρκική κίνηση στα κατεχόμενα αναδεικνύει την έωλη αρθρογραφία, αναστρέφοντας την έννοια του 'ιστορικού απολιθώματος', όπως και τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο στην περιοχή αλλά και ευρύτερα".

Ο κ. Μάτσας είπε ακόμη ότι στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων έχει εκφραστεί η αμέριστη στήριξη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων προς την Κύπρο.

Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Εξάλλου, ο κ. Μάτσας είπε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, έχει χαιρετίσει τη χθεσινή τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως και αυτήν του Υπουργού Εργασίας πριν από λίγο, σε ότι αφορά την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Η Διακήρυξη της Λευκωσίας την οποία έχουμε συνυπογράψει μόλις προηγουμένως, αναδεικνύει ακριβώς τις προτεραιότητες που διασυνδέονται με την επένδυση στον άνθρωπο, πρόσθεσε.

Κυπριακό

Ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι η όποια προοπτική ανάπτυξης της κοινωνικοοικονομικής δομής επηρεάζεται, πέρα από τις γεωπολιτικές αλλαγές, και από την πορεία του Κυπριακού και πρόσθεσε ότι η ΣΕΚ «παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος και ως εκ τούτου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, όπου συμμετέχουν Ελληνοκυπριακές και Τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις».

«Η στόχευση σαφής και ξεκάθαρη. Η δημιουργία των αναγκαίων και ικανών συνθηκών για απελευθέρωση του τόπου μας, στο πλαίσιο των αρχών και αξιών της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι η ΣΕΚ οδεύει προς τις 83.000 μέλη, "καθιστώντας μας αδιαμφισβήτητα ως τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στην Κύπρο".

Χαιρετισμό στο συνέδριο απεύθυναν η Γενική Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) Esther Lynch, ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας ( ITUC) Luc Triangle, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και ο Πρόεδρος της τουρκοκυπριακής συντεχνίας TURK -SEN Arslan Bicakli.

Ακολούθησε απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αφυπηρετήσαντα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ