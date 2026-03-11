Μπροστά στη νέα κρίση που έχουμε να διαχειριστούμε είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η οικονομία της χώρας μας είναι ισχυρή και ανθεκτική σε τέτοιο σημείο που μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των όποιων πιθανών επιπτώσεων, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ομιλία του στο 30ο Παγκύπριο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ).

«Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, το σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, το περιορισμένο δημόσιο χρέος, ο χαμηλός πληθωρισμός που είναι τα αποτελέσματα της υπεύθυνης οικονομικής μας πολιτικής είναι στοιχεία που μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για τη βέλτιστη διαχείριση των επιπτώσεων από τις περιφερειακές εξελίξεις κατά κύριο λόγο στο κόστος της ενέργειας, των αγαθών και των υπηρεσιών», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «τα υγιή θεμελιώδη μεγέθη, η εύρωστη δημοσιονομική βάση και το ανθεκτικό τραπεζικό μας σύστημα με ισχυρή ρευστότητα και επαρκή κεφάλαια, ενισχύουν την ικανότητα και δυνατότητα της κυπριακής οικονομίας να απορροφά εξωτερικές αναταράξεις».

"Για εμάς, δεν χωράει καμία απολύτως αμφιβολία ότι η πρόοδος μιας χώρας μετριέται και με το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων της, με την ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργεί και με την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια που προσφέρει σε κάθε εργαζόμενο και αυτή είναι η Κύπρος που εργαζόμαστε για να οικοδομήσουμε", υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η ευρωπαϊκή οδηγία για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, με στόχο την κάλυψη του 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, «παραμένει στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Πρόσθεσε ότι η τεχνική επεξεργασία της σχετικής νομοθεσίας, η οποία επανεκκίνησε μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην προσφυγή της Δανίας, «προχωρά με σκοπό να εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση και αποτελεσματική εφαρμογή της».

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι στα τρία χρόνια διακυβέρνησης «είχαμε να διαχειριστούμε κρίσεις, όπως το Ουκρανικό αλλά και προηγούμενες δύσκολες καταστάσεις στην περιοχή μας» και πρόσθεσε ότι «αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της κυπριακής οικονομίας με ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας, αποδεικνύεται η ορθότητα των πολιτικών που ακολουθήσαμε αλλά και η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας».

Ανέφερε επίσης ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και η πλήρης απασχόληση αποτελεί πλέον πραγματικότητα για πρώτη φορά μετά από το 2008.

Απαντώντας σε όσους θέτουν το επιχείρημα ότι δεν αρκεί να ευημερούν οι δείκτες αν δεν ευημερούν οι άνθρωποι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι επιδόσεις της οικονομίας μεταφράζονται σε φθηνό δανεισμό για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, ενώ οι υγιείς δείκτες προσελκύουν ποιοτικές επενδύσεις που δημιουργούν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και φέρνουν αποτελέσματα όπως αυτά που προανέφερε σε σχέση με την ΑΤΑ αλλά και δύο φορές αύξηση του κατώτατου μισθού.

Είναι χάρη σε αυτούς τους δείκτες, που από τότε που αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, τον Μάρτιο του 2023, έχουμε 27 συνεχόμενες αναβαθμίσεις από όλους τους οίκους αξιολόγησης γεγονός που κατέταξε τη χώρα μας στην κατηγορία Α, για πρώτη φορά από το 2010-2011, πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι αυτές οι αναβαθμίσεις, που αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης για την υπεύθυνη οικονομική πολιτική, δεν είναι απλοί αριθμοί αλλά «έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο σε όλους μας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις, που βελτιώνουν μετρήσιμα την καθημερινότητά μας και μας επιτρέπουν τις στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις».

«Μας επιτρέπουν να υλοποιούμε μία δικαιότερη φορολογική μεταρρύθμιση, λιγότερο φορολογικό βάρος, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, να επενδύουμε στην άμυνα, στην παιδεία, στην υγεία, στο στεγαστικό, στο κράτος πρόνοιας», πρόσθεσε.

Επίσης, εξέφρασε ευχαριστίες μου προς όλους τους εργαζομένους «για την δική τους σημαντική καθοριστική συνδρομή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας».

Ανέφερε ότι «με προσήλωση στις αρχές που πρεσβεύει ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, και όχι ο νεοφιλελευθερισμός τον οποίον δεν ασπαζόμαστε, το ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο της Κυβέρνησης μας, η οικονομική πρόοδος, σύμφωνα με τη δική μας θεώρηση, δεν έχει πραγματικό νόημα εάν δεν μεταφράζεται σε ασφάλεια και προοπτική για κάθε εργαζόμενο».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση «προωθούμε την εμβληματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την πρώτη ουσιαστική αναθεώρησή του από το 1980» και πρόσθεσε πως πρόκειται για μια δραστική αλλαγή κοινωνικής δικαιοσύνης, την οποία «οφείλουμε σε όλους εκείνους που οικοδόμησαν την ευημερία και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε εμείς».

«Στόχος, ανάμεσα σε άλλα, να αυξήσουμε ουσιαστικά πρωτίστως τις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων μας», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι προωθούνται, επίσης, η διασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων, η αναθεώρηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης των επενδύσεων, ενώ «σχεδιάζουμε και προχωρούμε με την ουσιαστική ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος».

«Η Κυβέρνησή μας αναγνωρίζει απόλυτα την ανάγκη για ένα σαφές, δίκαιο και σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο που να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως καταγωγής, να διασφαλίζει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υποδηλωμένη και την αδήλωτη εργασία», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε την ΣΕΚ ότι στην Κυβέρνηση θα βρίσκει ένα αποφασισμένο, έντιμο και ειλικρινή συνομιλητή.

«Για την Κυβέρνηση μας η ΣΕΚ αποτελεί σημαντικό θεσμικό εταίρο και ειλικρινή συνομιλητή και χαίρομαι πραγματικά για το ανοικτό κανάλι επικοινωνίας που έχουμε καθιερώσει με την ηγεσία της ΣΕΚ για σειρά πολλών θεμάτων», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «ο αμοιβαίος σεβασμός, η εκτίμηση και η ειλικρίνεια είναι τα στοιχεία τα οποία είναι θεμελιωμένος ο μεταξύ μας διάλογος για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε προς όφελος του κοινωνικού συνόλου».

«Ακόμη και εκεί που έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις η στόχευση μας είναι κοινή και λειτουργική υποστηρικτικά στην γεφύρωση των όποιων διαφορετικών προσεγγίσεων», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη μετάβαση και η γήρανση του πληθυσμού, «είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας και αναδιαμορφώνουν ήδη την αγορά εργασίας».

Αναφερόμενος την ανάληψη από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026, της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι χαιρέτισε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, - ETUC, στην οποία ανέφερε ότι η κοινωνική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της εργασίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ