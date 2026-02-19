Αύξηση κατέγραψε τον Δεκέμβριο του 2025 η παραγωγή στις κατασκευές στην ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, η εποχικά διορθωμένη παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,2% στην ΕΕ. Τον Νοέμβριο του 2025 είχε προηγηθεί μείωση κατά 1,5% και στις δύο ζώνες.

Σε ετήσια βάση, τον Δεκέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ, ενώ στην ΕΕ παρέμεινε σταθερή.

Ο ετήσιος μέσος όρος παραγωγής στις κατασκευές για το 2025, σε σύγκριση με το 2024, παρέμεινε αμετάβλητος στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκε κατά 0,5% στην ΕΕ.

Ανά τομέα, στη ζώνη του ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,9% στην κατασκευή κτιρίων, κατά 2,3% στα έργα πολιτικού μηχανικού και κατά 0,6% στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. Στην ΕΕ, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,2% στην κατασκευή κτιρίων, κατά 3,9% στα έργα πολιτικού μηχανικού και κατά 0,9% στις εξειδικευμένες δραστηριότητες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+6,6%), την Πολωνία (+5,1%) και τη Σλοβακία (+4,0%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Αυστρία (-9,2%), τη Σλοβενία (-3,2%) και τη Βουλγαρία (-2,3%).

Σε ετήσια σύγκριση, στην ευρωζώνη η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 3,3% στην κατασκευή κτιρίων, ενώ αυξήθηκε κατά 1,6% στα έργα πολιτικού μηχανικού και κατά 0,2% στις εξειδικευμένες δραστηριότητες. Στην ΕΕ, καταγράφηκε μείωση κατά 0,7% στην κατασκευή κτιρίων και αύξηση κατά 0,9% στα έργα πολιτικού μηχανικού και κατά 1,1% στις εξειδικευμένες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις σημειώθηκαν στην Αυστρία (-12,3%), το Βέλγιο (-4,3%) και την Ισπανία (-3,9%), ενώ οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβακία (+11,6%), τη Σλοβενία (+10,2%) και τη Φινλανδία (+6,6%).

Σημειώνεται ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη που δεν υποχρεούνται να παρέχουν μηνιαία δεδομένα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, ο οποίος αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ