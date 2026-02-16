Απώτερος στόχος είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς το Κράτος και τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ουσιαστική συμβολή μας στη λογοδοσία και λήψη αποφάσεων στο δημόσιο τομέα, τονίζει ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας Ανδρέας Αντωνιάδης, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης Δραστηριοτήτων, η οποία παρουσιάζει τον απολογισμό των στόχων και το έργο του Γενικού Λογιστηρίου για το 2025 καθώς και τα επόμενα βήματα.

«Όραμά το Γενικό Λογιστήριο να αποτελεί πρότυπο καινοτόμου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού οργανισμού του Δημοσίου, ο οποίος θα ηγείται των αλλαγών και όχι να τις ακολουθεί εξ’ ανάγκης», υπογραμμίζει ο κ. Αντωνιάδης, σε μήνυμα του στην εισαγωγή της έκθεσης.

Για να καταστεί αυτό δυνατό, σύμφωνα με τον Γενικό Λογιστή, «προωθούμε τον συνεχή εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας όπως καθορίζονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, την ψηφιοποίηση διαδικασιών με στόχο την απλοποίησή τους και την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων ούτως ώστε να διοχετευτούν σε εργασίες υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των λογιστικών συστημάτων της Δημοκρατίας, είτε μέσω αναβαθμίσεων είτε μέσω ανάπτυξης νέων συστημάτων, και τη συνεχή ανάπτυξη του προσωπικού μας, το οποίο αποτελεί το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο του οργανισμού, και την αποδοτικότερη οργάνωση των λειτουργιών μας».

Στην έκθεση για το 2025, σε σχέση με τη στεγαστική πολιτική, αναφέρεται ότι υλοποιήθηκε η 2η φάση του Σχεδίου ΟΙΚΙΑ κατά την οποία εγκρίθηκαν συνολικά 534 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 660 δανειακές συμβάσεις.

Αναφέρεται ότι αναμένεται να καταβληθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία το ποσό των €21,4 εκατ., πλέον πρόσθετους τόκους, ενώ στα επόμενα βήματα είναι η ολοκλήρωση Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων για Στεγαστικά Δάνεια Με Εισοδηματικά Κριτήρια.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα για μετάβαση στην πράσινη οικονομία, η έκθεση αναφέρεται στην περαιτέρω προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση μηχανογραφημένου συστήματος αλλά και σε συνδυασμό με την εφαρμογή απ’ ευθείας χρεώσεων (direct debits) για τα λειτουργικά έξοδα του Κράτους.

Για με τα επόμενα βήματα για τις δημόσιες συμβάσεις, αναφέρεται η ελαχιστοποίηση των εισπράξεων σε μετρητά, δεδομένου του τερματισμού της αποδοχής προσωπικών επιταγών για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής προς το Κράτος, από την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλά και της εφαρμογής των άμεσων πληρωμών

Επίσης, η ανάπτυξη εργαλείου (chat bot) για υποστήριξη των Υπουργείων /Υφυπουργείων/Υπηρεσιών σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, η παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών του Δημοσίου, η αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης για αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών και επικέντρωση σε ουσιαστικές εργασίες, η σύνδεση ηλεκτρονικού εργαλείου ετοιμασίας Εγγράφων Διαγωνισμού με e-Procurement και η αυτοματοποίηση διαδικασίας επαλήθευσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ανάπτυξη συστήματος βαθμολόγησης κινδύνου τους.

Επιπλέον, η έκδοση νέων κανονισμών για συμβάσεις παραχώρησης και η εισαγωγή νέων προτύπων εγγράφων για Έργα Πληροφορικής και Κατασκευαστικά Έργα.

Σε σχέση με άλλες δράσεις, το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει στην Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του 2025 την ολοκλήρωση ηλεκτρονικού συστήματος και πλατφόρμας για να είναι δυνατή η μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων μέχρι το 2027, η οποία θα προσφέρει πληρέστερη πληροφόρηση, όπως σημειώνει, και αυξημένη διαφάνεια για τις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του.

Επίσης, η εκπροσώπηση Κυπριακής Δημοκρατίας κατά της διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας για θέματα που αφορούν Δημόσιες Συμβάσεις, η υλοποίηση νέων συμφωνιών πλαίσιο/δυναμικών συστημάτων με στόχο την αύξηση της αξίας σε €100 εκ., η ενίσχυση κάλυψης προϊόντων στην eAgora - Εισαγωγή 1.000 νέων προϊόντων/υπηρεσίες.

Αναφορικά με τον χρηματοοικονομικό έλεγχο και διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, το ΓΛ αναφέρεται στην έγκαιρη και ορθή υποβολή ενδιάμεσης και τελικής αίτησης πληρωμής για την Προγραμματική Περίοδο 2021-27, προς διασφάλιση της ανάκτησης των δαπανών που έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων, στην προώθηση πρόσθετων μεθοδολογιών απλουστευμένου κόστους ή χρηματοδότησης με στόχο ποσοστό απλοποίησης χρηματοοικονομικού ελέγχου: 65% στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 28% σε επίπεδο Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» και στην προεδρία Ομάδας Εργασίας Συμβουλίου ΕΕ για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά της διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο.

Αναφέρεται επίσης στην ανάπτυξη μνημονίων συνεργασίας με φορείς εκτός AFCOS (Μνημόνια συναντήληψης με Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και Ελεγκτική Υπηρεσία (σε σχέση με το σύστημα για υποβολή καταγγελιών) και στην ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής κατά της απάτης που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ένωσης.

Αναφορικά με τις εκπαιδεύσεις προσωπικού το ΓΛ αναφέρεται στην εκπαίδευση σε σχέση με χρήση και αξιοποίηση εργαλείου Microsoft Teams και στην εξέταση δυνατοτήτων εκπαίδευσης για χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου.

Το Γενικό Λογιστήριο επιβεβαιώνει τη σταθερή του δέσμευση να λειτουργεί ως πυλώνας χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας.

«Με όχημα τη γνώση, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό του, θα συνεχίζει να ενισχύει την αξιοπιστία του κράτους και να στηρίζει ουσιαστικά τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας», προσθέτει.

