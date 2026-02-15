Οι αριθμοί δεν επιτρέπουν ωραιοποιήσεις: στην Κύπρο η ενεργειακή φτώχια δεν είναι «ειδική περίπτωση», είναι μαζικό φαινόμενο. Τα στοιχεία της Eurostat για το 2024 δείχνουν ότι 14,6% των κατοίκων δηλώνουν πως δεν μπορούν να κρατήσουν το σπίτι επαρκώς ζεστό, όταν στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 9,2%. Και το πρόβλημα δεν είναι αφηρημένο - μεταφράζεται σε ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο τριμηνιαίο δελτίο της για την αγορά ηλεκτρισμού, αποτυπώνει για το β’ τρίμηνο 2025 λιανική τιμή 309,5 €/MWh για νοικοκυριά στην Κύπρο (έναντι 246 €/MWh μέσου όρου στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες).

