Προβληματισμό για την εικόνα που δημιουργείται από τον τοκισμό και τον ανατοκισμό στα δάνεια που χειρίζονται οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι το θέμα «μας απασχολεί» και ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης των δεδομένων που διαθέτει η Κεντρική Τράπεζα, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις.

Ο Υπουργός Οικονομικών απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο δηλώσεων του στο Υπουργείο.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ανησυχία από πλευράς Υπουργείου για τα δάνεια που χειρίζονται οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και το χρέος που συσσωρεύεται, ο κ. Κεραυνός είπε ότι «είναι γεγονός ότι αυτό το θέμα του τοκισμού και ανατοκισμού δημιουργεί αυτή την εικόνα», προσθέτοντας πως «είναι κάτι που μας απασχολεί, απασχολεί το Υπουργείο Οικονομικών και μελετούμε τα στοιχεία, τα οποία έχει κυρίως η Κεντρική Τράπεζα αυτή την περίοδο».

Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε επίσης σε διάφορες διαβουλεύσεις που γίνονται, όπως η πρόσφατη επίσκεψή του στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο, όπου –όπως είπε– αντάλλαξαν απόψεις, «περιλαμβανομένου και αυτού του θέματος».

Σε ερώτηση κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε ενέργειες, όπως νομοθετική ρύθμιση ή σχέδιο δράσης όπως το «ενοίκιο έναντι δόσης», ο κ. Κεραυνός απάντησε ότι «ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο», υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει σε αυτό τον τομέα οι κινήσεις μας πρέπει να είναι προσεκτικές, μας παρακολουθούν πολλοί και μας αξιολογούν, όμως είμαστε προβληματισμένοι και μελετούμε το θέμα».

Σε άλλο σημείο, ερωτηθείς σε σχέση με δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι το έγκλημα εκκολάπτεται μέσα τις επιχειρήσεις, και κατά πόσο υπάρχει αδυναμία στους ελέγχους αυτών των επιχειρήσεων, ο Υπουργός ανέφερε ότι «δεν υπάρχει καμιά αδυναμία και ελέγχονται αυτές οι επιχειρήσεις και υπάρχει στενή συνεργασία με την αστυνομία», σημειώνοντας πως γνωρίζει το θέμα «από πρώτο χέρι», καθώς όπως είπε «είμαι αυτός που υπογράφει για να εξετάζονται διάφορα οικονομικά στοιχεία και λογαριασμοί».

Πηγή: ΚΥΠΕ