Η εξέταση των αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 συνεχίζεται κανονικά και απρόσκοπτα, αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Υπογραμμίζει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας από την εν εξελίξει συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για πιθανή τροποποίηση ή κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας.

Αναφέρει, τέλος, ότι η ολοκλήρωση των αιτήσεων θα διενεργηθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, όπως και στην περυσινή χρονιά, και η καταβολή της οικονομικής στήριξης προς τους επιλέξιμους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω.

