Αύξηση 2% κατέγραψε το 2024 το πραγματικό ΑΕΠ της Κύπρου σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου, εκφρασμένο σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (PPS), αντιστοιχούσε στο 98,9% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά στην ΕΕ, αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σημειώθηκε σε 169 περιφέρειες, ενώ σε 64 καταγράφηκε μείωση σε σύγκριση με το 2023.

Η μεγαλύτερη άνοδος του πραγματικού ΑΕΠ καταγράφηκε στη Νότια Κεντρική Περιφέρεια της Βουλγαρίας (+11,6%). Ακολουθεί η Ανατολική-Μίντλαντ στην Ιρλανδία (+8,5%), η Βορειοκεντρική περιφέρεια επίσης στη Βουλγαρία (+8,4%), η Μάλτα (+7,0%) και η Μαγιότ, υπερπόντια περιφέρεια της Γαλλίας (+6,2%).

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη βουλγαρική Νοτιοανατολική περιφέρεια (-12,7%). Ακολουθεί η Νότια περιφέρεια στην Ιρλανδία (-5,5%) και η Λα Ρεϊνιόν (-3,7%). Μείωση 3,6% κατέγραψαν επίσης η Βορειοδυτική περιφέρεια στην Ιρλανδία και η Καρινθία στην Αυστρία.

Σε επίπεδο κατά κεφαλήν περιφερειακού ΑΕΠ σε όρους PPS, τα επίπεδα κυμάνθηκαν από 30,1% του μέσου όρου της ΕΕ στη Μαγιότ έως 268,3% στην Ανατολική-Μίντλαντ της Ιρλανδίας. Μετά την ιρλανδική περιφέρεια, ακολουθούν το Λουξεμβούργο (244,6%) και η Νότια περιφέρεια της Ιρλανδίας (216,6%). Στις επόμενες θέσεις κατατάσσονται το Αμβούργο (196,1%) και η Πράγα (191,8%).

Στις χαμηλότερες θέσεις, πέραν της Μαγιότ, περιλαμβάνονται η Γαλλική Γουιάνα (40,8% του μέσου όρου της ΕΕ), η Βορειοδυτική περιφέρεια στη Βουλγαρία (41,7%), το Βόρειο Αιγαίο (42,1%) και η Βορειοκεντρική περιφέρεια στη Βουλγαρία (43,3%).

Πηγή: ΚΥΠΕ