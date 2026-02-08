Η εικόνα των δημόσιων οικονομικών της Κύπρου τα τελευταία χρόνια μοιάζει, εκ πρώτης όψεως, ενθαρρυντική.

Πλεονασματικοί προϋπολογισμοί, αυξημένα φορολογικά έσοδα, σταθερή ανάπτυξη και αναλογιστικές μελέτες που εκτείνονται μέχρι το 2080 και καταδεικνύουν βιωσιμότητα των κοινωνικών Ταμείων που συνθέτουν ένα αφήγημα σταθερότητας και ελέγχου.

Πίσω από αυτήν την εικόνα, ωστόσο, εξελίσσεται μια λιγότερο προβεβλημένη αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη πρακτική.

Η συστηματική και διαχρονική αξιοποίηση των αποθεματικών των κοινωνικών ταμείων για τη χρηματοδότηση των αναγκών του κράτους.

