Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός χαιρέτισε την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Scope Ratings από Α- σε Α, χαρακτηρίζοντάς την «ακόμα μια σημαντική αναβάθμιση» και «ισχυρή απόδειξη της εμπιστοσύνης» που δείχνουν οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης.

Σε γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι η η αναβάθμιση της δανειοληπτικής αξιοπιστίας της Κύπρου από Α- σε Α, η αναθεώρηση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας από θετικές σε σταθερές με την παράλληλη όμως επιβεβαίωση των βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων του Οίκου σε τοπικό και ξένο νόμισμα, αποτελεί ακόμα μια ισχυρή απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης οι μεγάλοι Οίκοι Αξιολόγησης, περιλαμβανομένων και αυτών που δεν διατηρούν συμβατική σχέση με τη Δημοκρατία, όπως ο Οίκος «Scope Ratings».

«Οι συνεχείς αναβαθμίσεις της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας και η κατάταξή της στην επενδυτική βαθμίδα «Α» από όλους τους μεγάλους Οίκους, αντικατοπτρίζει όχι μόνο το αξιόχρεο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διεθνείς αγορές, αλλά και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας. Μια δυναμική που επιβεβαιώθηκε εμφαντικά στην πράξη κατά την τελευταία πλήρως επιτυχημένη έκδοση του νέου 10ετους ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει ο κ. Κεραυνός.

Σημειώνει ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια να εφαρμόζει την οικονομική της πολιτική που οδηγεί στη συνεχή σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εστιάζοντας στη συνεχή μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, που επιτρέπει την ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών για ουσιαστική στήριξη των πολιτών και ειδικά των μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων μέσα από ευαίσθητες οικονομικές πολιτικές.

Πηγή: ΚΥΠΕ