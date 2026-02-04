Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025 σε μηνιαία βάση τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στην Κύπρο σημείωσαν αύξηση 0,2% τον Δεκέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, οι τιμές παραγωγού παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 0,2%.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν αυξηθεί κατά 0,7% και 0,8% αντίστοιχα. Σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 2,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,9% στην ΕΕ.

Για το σύνολο του 2025, ο ετήσιος μέσος όρος των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψε αύξηση 0,3% στη ζώνη του ευρώ και 0,5% στην ΕΕ σε σύγκριση με το 2024.

Τον Δεκέμβριο, η μείωση των τιμών αποδίδεται κυρίως στην πτώση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες υποχώρησαν κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,3% στην ΕΕ σε μηνιαία βάση. Αντίθετα, οι τιμές στα ενδιάμεσα αγαθά αυξήθηκαν κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, ενώ μικρές αυξήσεις καταγράφηκαν και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία, εξαιρουμένης της ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 0,1% και στις δύο περιοχές.

Σε επίπεδο κρατών μελών, οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις των τιμών παραγωγού καταγράφηκαν στην Εσθονία (-3,0%), την Ιρλανδία (-2,8%) και τη Δανία (-1,9%), ενώ οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (+1,4%), την Πορτογαλία (+0,5%), καθώς και στο Βέλγιο και τη Ρουμανία (+0,4%).

Σε ετήσια βάση, η πτώση των τιμών στη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ αντανακλά κυρίως τη σημαντική μείωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες υποχώρησαν κατά 8,8% και 7,7% αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές των ενδιάμεσων αγαθών, των κεφαλαιουχικών αγαθών και των καταναλωτικών αγαθών.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, ενώ οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία.

Πηγή: ΚΥΠΕ