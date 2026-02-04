Μόνο θετικά είναι τα αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται από τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία αποτελεί μια ολιστική Φορολογική Μεταρρύθμιση, δηλώνει σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, τονίζοντας παράλληλα ότι περίπου 200.000 φυσικά πρόσωπα είδαν το καθαρό τους εισόδημα να αυξάνεται, με τον μισθό Ιανουαρίου.

Αναφέρει επίσης ότι περίπου 30.000 φυσικά πρόσωπα θα έχουν μηδενικό φόρο εισοδήματος για το 2026 και υπογραμμίζει ότι άτομα, με καθόλου προσωπικές εκπτώσεις, για να πληρώνουν φόρο εισοδήματος πρέπει το μηνιαίο μεικτό τους εισόδημα να ξεπερνά τα €2.100.

Στη συνέντευξη του στο ΚΥΠΕ, με αφορμή της συμπλήρωση του πρώτου μήνα από την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης και της καταβολής της μισθοδοσίας Ιανουαρίου, ο κ. Μαρκίδης τονίζει επίσης ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει για τις επιχειρήσεις «βελτιώνουν κατά πολύ» την ανταγωνιστικότητα των Κύπριων επιχειρηματιών που ήταν και ένα από κύρια τα ζητούμενα της μεταρρύθμισης. “Υπολογίζουμε πέραν των 30.000 μικρών κυπριακών οικογενειακών επιχειρήσεων θα επωφεληθούν”, υπογραμμίζει.

Επιπλέον, σημειώνει ότι οι μέτοχοι επιχείρησης με φορολογητέο κέρδος ίσο με €100.000 για τα επόμενα 10 χρόνια θα έχουν αυξημένα έσοδα πέραν των €80.000.

Ο Έφορος Φορολογίας αναφέρεται επίσης στα μέτρα ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης που ήταν και αίτημα της κοινωνίας και διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή τους θα γίνεται με φειδώ και όχι εις βάρος επιχειρήσεων που κάνουν εμφανείς προσπάθειες συμμόρφωσης.

Τέλος, αναφέρεται στις ενέργειες του Τμήματος Φορολογίας για να βοηθήσει στην εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης και σημειώνει πως μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, πέραν των 10.000 προσώπων θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια με τους επαγγελματίες να ξεπερνούν τις 3.000.

Ολιστική και ορόσημο η μεταρρύθμιση

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η προηγούμενη φορολογική μεταρρύθμιση έγινε το 2002 και η νέα ψηφίστηκε το 2025 και κληθείς να σχολιάσει το θέμα, ο κ. Μαρκίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι η ολοκλήρωση της Φορολογικής Μεταρρύθμισης πριν το τέλος του 2025 αποτέλεσε ένα «σημαντικό ορόσημο», το οποίο επιτεύχθηκε με τη συστηματική δουλειά και συνεργασία της Κυβέρνησης μαζί με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Πρόκειται, σημείωσε, «για μια Ολιστική Φορολογική Μεταρρύθμιση, που όμοιά της είχε πολλά χρόνια να επισυμβεί. Από αυτή τη φορολογική μεταρρύθμιση μόνο θετικά είναι τα αποτελέσματα τα οποία αναμένονται, τόσο για τις επιχειρήσεις αλλά ειδικότερα για τους πολίτες φορολογούμενους και τους Κύπριους επιχειρηματίες».

Σε ερώτηση σχετικά με τις αλλαγές που επήλθαν με τη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Εφορος Φορολογίας είπε πως μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις (3) κατηγορίες.

τα άτομα,

τις επιχειρήσεις και μετόχους εταιρειών και

την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

«Οι σημαντικότερες αλλαγές που επηρεάζουν τα άτομα είναι η αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων εισοδήματος προς τα πάνω με το αφορολόγητο ποσό να αυξάνεται από €19.500 σε €22.000», επεσήμανε.

«Παράλληλα, εισάχθηκαν νέες εκπτώσεις, βασισμένες κυρίως σε κριτήρια οικογενειακού εισοδήματος, που επιτρέπουν στους φορολογούμενους να επωφελούνται μείωσης φόρου ανάλογα με τη σύσταση της οικογένειας», ανέφερε περαιτέρω.

«Εν συντομία οι νέες προσωπικές εκπτώσεις με εισοδηματικά κριτήρια, αφορούν Εξαρτώμενα Τέκνα, Στέγαση (Ενοίκιο ή Τόκοι εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου), Πράσινη Μετάβαση (Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας και Ηλεκτρικό Όχημα). Επίσης έχουν εισαχθεί νέες εκπτώσεις, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για Ασφάλιση κατοικίας έναντι φυσικών καταστροφών και Ασφάλιση έναντι μόνιμης ή/και πρόσκαιρης, ολικής ή και μερικής ανικανότητας», τόνισε ο κ. Μαρκίδης.

Ο μισθός Ιανουαρίου έχει ήδη καταβληθεί και ο Εφορος, ερωτηθείς πόσα φυσικά πρόσωπα έχουν επωφεληθεί από τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες, δήλωσε πως «περίπου 200.000 φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα, έχουν ήδη επωφεληθεί από τη φορολογική μεταρρύθμιση καθώς με το μισθό που τους έχει καταβληθεί τον Ιανουάριο είδαν το καθαρό τους εισόδημα να αυξάνεται. Υπολογίζουμε ότι οι περίπου 30.000 από αυτούς θα έχουν μηδενικό φόρο εισοδήματος για το 2026».

Με το νέο καθεστώς άτομα, όπως είναι οι νέοι, ακόμα και με καθόλου προσωπικές εκπτώσεις, για να πληρώνουν φόρο εισοδήματος πρέπει το μηνιαίο μεικτό τους εισόδημα (σε 12 μήνες) να ξεπερνά τα €2.100. Η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που προσφέρει αυτό το πλεονέκτημα, πρόσθεσε.

Μπορείτε να μας αναφέρεται κάποια παραδείγματα που να δείχνουν το οικονομικό όφελος που θα επέλθει;

Ο κ. Μαρκίδης ανέφερε δυο παραδείγματα που καταδεικνύουν το μεγάλο όφελος που θα έχουν ειδικότερα οικογένειες με παιδιά.

Ως πρώτο παράδειγμα ανέφερε Οικογένεια με 2 συζύγους και 4 παιδιά, με συνολικό μεικτό οικογενειακό εισόδημα €130.000 (€70.000 + €60.000) που καταβάλλει τόκους στεγαστικού εξυπηρετούμενου δανείου και έχει πράσινη επένδυση.

«Υπολογίζουμε ότι το φορολογικό όφελος σε μια τέτοια οικογένεια να είναι περίπου €7.000 ανά έτος, δηλαδή θα έχουν σχεδόν €600 αυξημένο καθαρό εισόδημα το μήνα», τόνισε.

Στο δεύτερο παράδειγμα αναφέρθηκε σε Μονογονεϊκή οικογένεια με διαζευγμένη μητέρα η οποία ζει με 3 εξαρτώμενα τέκνα και έχει μεικτό εισόδημα €70.000 και έχει τόκους στεγαστικού εξυπηρετούμενου δανείου κύριας κατοικίας και πράσινη επένδυση.

«Υπολογίζουμε ότι το φορολογικό όφελος στη συγκεκριμένη περίπτωση διαζευγμένης μητέρας να είναι περίπου €4.200 ανά έτος, δηλαδή θα έχει περίπου €350 αυξημένο καθαρό εισόδημα το μήνα», επεσήμανε ο κ. Μαρκίδης.

Οι σημαντικότερες αλλαγές για τις επιχειρήσεις και μετόχους εταιρειών

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Εφορος Φορολογίας είπε ότι οι σημαντικότερες αλλαγές που επηρεάζουν επιχειρήσεις και μετόχους εταιρειών, είναι η αύξηση του συντελεστή Φόρου Εισοδήματος Εταιρειών 12,5% σε 15%, η οποία, για τις περιπτώσεις των Κύπριων επιχειρηματιών, αντισταθμίζεται και εξουδετερώνεται από την κατάργηση της Λογιζόμενης Διανομής Μερίσματος και τη μείωση της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα κατά την διανομή μερισμάτων από 17% σε 5%.

«Οι εν λόγω αλλαγές βελτιώνουν κατά πολύ την ανταγωνιστικότητα των Κύπριων επιχειρηματιών που ήταν και ένα από κύρια τα ζητούμενα της μεταρρύθμισης. Επιπλέον, παρατάθηκε η περίοδος μεταφοράς ζημιών από 5 σε 7 χρόνια, δίνοντας στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των ζημιογόνων περιόδων», τόνισε.

Για παράδειγμα, είπε, μια μικρή κυπριακή οικογενειακή επιχείρηση με φορολογητέο κέρδος για το 2026 ίσο με €100.000, με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς με πλήρη διανομή μερίσματος θα πλήρωνε συνολική φορολογία €27.375, ενώ με το νέο φορολογικό καθεστώς θα πληρώσει €8.125 λιγότερα. Οι μέτοχοι αυτής της επιχείρησης για τα επόμενα 10 χρόνια θα έχουν αυξημένα έσοδα πέραν των €80.000.

«Υπολογίζουμε πέραν των 30.000 μικρών κυπριακών οικογενειακών επιχειρήσεων να επωφεληθούν και οι Κύπριοι μέτοχοι από την κατάργηση ή και τη μείωση της άμυνας για την διανομή των μερισμάτων», δήλωσε στο ΚΥΠΕ.

Σημαντικές επίσης αλλαγές είναι, σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, αυτές που αφορούν την κατάργηση του Τέλους Χαρτοσήμου αλλά και η αύξηση των ορίων τήρησης του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης για ελεγχόμενες συναλλαγές, με συνέπεια τη μείωση του διοικητικού κόστους ειδικότερα των μικρών επιχειρήσεων.

Εισήχθησαν, εξήγησε, σαφείς πρόνοιες για δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (share option schemes) και τη φορολόγηση εισοδημάτων από κρυπτοστοιχέια, καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων και επενδυτών. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα εθελοντικής παράτασης του καθεστώτος Non domicile, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και φορολογική βεβαιότητα σε μη κύπριους.

Τα κυριότερα μέτρα ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης

Ερωτηθείς σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, ο Εφορος Φορολογίας επεσήμανε ότι τα μέτρα ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης ήταν και αίτημα της κοινωνίας καθώς και της συντριπτικής πλειοψηφίας των φορολογουμένων που είναι συμμορφωμένοι με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Τα κυριότερα νέα μέτρα ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης που εισάχθηκαν είναι, ανέφερε, το μέτρο της προσωρινής σφράγισης υποστατικών επιχειρήσεων, όταν η επιχείρηση αμελεί να καταβάλει τους φόρους της ή/και αν παρατηρούνται συμπεριφορές μη συμμόρφωσης.

Δεύτερον, η δυνατότητα της φορολογικής αρχής να δεσμεύει μετοχές των φορολογουμένων, νοουμένου οι φορολογικές υποχρεώσεις τους ξεπερνούν τις €100,000.

Τρίτον, η πρόσβαση στα δεδομένα των τραπεζικών λογαριασμών σε εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Συνεχίζοντας, ο κ. Μαρκίδης σημείωσε πως «αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ευθύνη που αναλάβαμε έχοντας στη διάθεσή μας τέτοιας μορφής εργαλεία» και τόνισε ότι «ειδικότερα να αναφέρουμε ότι για το μέτρο σφράγισης των υποστατικών, η εφαρμογή του θα γίνεται με φειδώ και όχι εις βάρος επιχειρήσεων που κάνουν εμφανείς προσπάθειες συμμόρφωσης».

Ενέργειες Τμ. Φορολογίας προς εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης

Ερωτηθείς ο Εφορος Φορολογίας τι ενέργειες έκανε το Τμήμα για να βοηθήσει στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης μετά την ψήφισή της, είπε ότι από την πρώτη στιγμή που δημοσιευθήκαν οι νέες διατάξεις της φορολογικής μεταρρύθμισης «ξεκινήσαμε εντατικά να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της εύρυθμης εφαρμογής της που αναπόσπαστο μέρος της είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση πρώτα των ίδιων των Λειτουργών του Τμήματος Φορολογίας, των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και των ίδιων των ατόμων φορολογουμένων».

Από τις 9 Ιανουαρίου, σημείωσε, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας πολύ χρήσιμο υλικό για ενημέρωση επί των αλλαγών δίδοντας έμφαση στα φυσικά πρόσωπα – μισθωτοί, που ήταν και αυτά που επηρεάζονταν άμεσα.

Επιπρόσθετα, συμπλήρωσε, από τις 13 Ιανουαρίου πραγματοποιούνται σε καθημερινή σχεδόν βάση σεμινάρια είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, από Λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας εστιάζοντας στις κυριότερες αλλαγές που επέφερε η μεταρρύθμιση.

Τα σεμινάρια, όπως εξήγησε, διοργανώνονται σε συνεργασία με οργανωμένα σύνολα, επαγγελματικούς φορείς και συνδέσμους, συντεχνίες και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες.

«Υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, πέραν των 10.000 προσώπων πρόκειται να τα παρακολουθήσουν με τους επαγγελματίες να ξεπερνούν τις 3.000 και οι υπόλοιποι να είναι στελέχη επιχειρήσεων», κατέληξε ο Εφορος Φορολογίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ