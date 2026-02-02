Στην ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο τομέας των καζίνων, στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της κυπριακής αγοράς αλλά και στις προκλήσεις που διαμορφώνονται από νέες διεθνείς εξελίξεις, επικεντρώθηκε η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών κατά την εξέταση, του νομοσχεδίου για τον Προϋπολογισμό της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου για το 2026.

Ο προϋπολογισμός, ύψους €3.682.388, είναι ισοσκελισμένος, με την Αρχή να επισημαίνει αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 8,24%.

Ο Πρόεδρος της Αρχής, Πιερής Χουρίδης, υπογράμμισε ότι, ως ανεξάρτητη αρχή, η βασική αποστολή είναι η ανάλυση και διαχείριση του ρίσκου, σημειώνοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν «καλή απόδοση του καζίνου», ενώ αντίθετα η απόδοση του ολοκληρωμένου καζίνο-θερέτρου, το οποίο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες άμεσου ελέγχου της Αρχής, δεν βρίσκεται εντός των στόχων που είχαν τεθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα ακαθάριστα έσοδα για το 2025 από το καζίνο εκτιμώνται στα €227 εκατ., με ετήσια αύξηση της τάξης του 20%, επίπεδα τα οποία –όπως επισημάνθηκε– θεωρούνται υψηλά σε σύγκριση με άλλες αγορές καζίνων στην Ευρώπη.

Ο κ. Χουρίδης επισήμανε δύο σημαντικά ορόσημα που αναμένεται να επηρεάσουν την κυπριακή αγορά τα επόμενα ένα με δύο χρόνια: τη λειτουργία του καζίνου στο Ελληνικό και την έναρξη καζίνου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όπως ανέφερε, υπάρχουν επιχειρησιακά πλάνα για την αντιμετώπιση των νέων αυτών ανταγωνιστικών πιέσεων, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ενδεχόμενη επέκταση καζίνου στη Λευκωσία θα μπορούσε να περιορίσει τη ροή παικτών προς τα κατεχόμενα, όπου, όπως σημειώθηκε, λειτουργούν περίπου 30 καζίνο.

Σε ό,τι αφορά την προέλευση των χρημάτων, αναφέρθηκε ότι οι βασικές αγορές προέλευσης παικτών είναι, κατά σειρά, το Ισραήλ, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Αρμενία κ.α.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο σκέλος του υπεύθυνου παιχνιδιού, με τον κ. Χουρίδη να αναφέρει ότι το 10% των σχετικών πόρων διοχετεύεται σε προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του προβληματικού τζόγου, σε συνεργασία με την Αρχή Παιγνίων και την Αρχή Εξαρτήσεων. Όπως ανέφερε, τα προγράμματα «αποδίδουν», ενώ στόχος είναι να αυξηθεί η πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε μηχανισμούς στήριξης.

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε αναφορά στο έργο του Ιδρύματος «Φάρος», στο οποίο, όπως σημειώθηκε, κατευθύνονται όλα τα σχετικά κονδύλια για τη λειτουργία προγραμμάτων απεξάρτησης από τον τζόγο.

Αναφορικά με το θεσμικό μέλλον της Αρχής, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει ανοικτό πνεύμα διαλόγου για πιθανή συγχώνευση με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή άλλες αρμόδιες αρχές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να εξεταστεί πώς και σε ποια μορφή μπορεί να εξελιχθεί ένα τέτοιο εγχείρημα.

