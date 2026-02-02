Για «ισχυρές ενδείξεις για 'μαγείρεμα' τιμών» στο e-kalathi, προκειμένου να δίνεται η εντύπωση ότι μια υπεραγορά είναι φθηνότερη από άλλη, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, αναφέροντας ότι το e-kalathi από εργαλείο ορθής πληροφόρησης «έχει καταστεί εργαλείο που δυνατό να οδηγήσει σε παραπλάνηση».

Όπως αναφέρει, το e-kalathi λειτούργησε από τον Ιούνιο 2025 με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο που θα τους βοηθούσε από τη μια στην επιλογή της φθηνότερης υπεραγοράς ή των φθηνότερων τιμών και από την άλλη, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, στη μείωση των τιμών.

«Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι το e-kalathi συμπλήρωσε εφτά μήνες εφαρμογής, οι μέχρι τώρα ενδείξεις μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να πετύχει τον πιο πάνω σκοπό και στόχο. Αντίθετα υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi δυνατό να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε παραπλάνηση αναφορικά με τη «φθηνότερη» και την «ακριβότερη» υπεραγορά», σημειώνει.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών για τον Ιανουάριο 2026, φάνηκε ότι υπάρχουν υπεραγορές που τα προϊόντα τους που είναι στο e-kalathi τιμολογούνται σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τα άλλα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο e-kalathi. Αυτή η διαπίστωση χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, σημειώνει, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ευρύτερες επιπτώσεις στους καταναλωτές από αυτή την τιμολογιακή πολιτική.

Στην ανακοίνωση του Συνδέσμου, παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας της τιμής ενός παιδικού επιδορπίου γιαουρτιού με γεύση φράουλα, το οποίο περιλαμβάνεται στο e-kalathi. Ο Σύνδεσμος συγκρίνει την τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος σε κάθε υπεραγορά, σε σχέση με τα ίδια προϊόντα άλλης γεύσης, τα οποία δεν καταχωρούνται στο e-kalathi.

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης δείχνει ότι οι υπεραγορές που έχουν σε φτηνότερη τιμή το προϊόν που περιλαμβάνεται στο e-kalathi, πωλούν σε ακριβότερη τιμή τις άλλες γεύσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση για το ποια είναι η πιο φτηνή υπεραγορά. Σημειώνεται ότι από τις υπεραγορές που συγκρίνονται (Άλφα Μέγα, Σκλαβενίτης, Αθηαινίτης, Κκολιάς, Ιωαννίδης, Super Discount, Metro), μόνο οι υπεραγορές Αθηαινίτης και Ιωαννίδης διατηρούν την ίδια τιμή για όλες τις γεύσεις του ίδιου προϊόντος, είτε αυτές βρίσκονται στο e-kalathi, είτε όχι.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος καταγράφει ότι για το συγκεκριμένο προϊόν η χονδρική τιμή που εμφανίζεται στον κατάλογο του κατασκευαστή είναι 2,75 ευρώ, ενώ σε όλες τις υπεραγορές φαίνεται να πωλείται λιανικώς κάτω από 2 ευρώ, με τον Σύνδεσμο να ρωτά πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό.

Περιορισμένα τα κοινά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-kalathi

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι μόνο μία υπεραγορά από τις εφτά μεγάλες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στις 31 Ιανουαρίου, έχει το σύνολο των προϊόντων, με τις άλλες υπεραγορές να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η σύγκριση.

Όπως καταγράφει σε πίνακα ο Σύνδεσμος, στο τέλος Ιανουαρίου, σε σύγκριση με την αρχή του μήνα, στις περισσότερες υπεραγορές παρατηρήθηκε μείωση στον συνολικό αριθμό των προϊόντων που περιέχονται στο e-kalathi. Επιπρόσθετα, σε δυο υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη καταστημάτων, ο συνολικός αριθμός των προϊόντων τους είναι εξαιρετικά χαμηλός. «Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή του καταναλωτή μεταξύ των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi είναι πολύ περιορισμένη σε σύγκριση με τις άλλες υπεραγορές», σημειώνει.

Ακόμη, ο Σύνδεσμος εντόπισε ότι εξακολουθεί να συνεχίζεται σε κάποιες υπεραγορές η διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ καταστημάτων της ίδιας υπεραγοράς. «Αυτή η διαφοροποίηση δεν υπήρχε μέχρι τον Αύγουστο 2025. Ίσως να οφείλεται στον εντονότερο ανταγωνισμό των υπεραγορών σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές», σημειώνει.

Παρατηρείται, επίσης, μια «συνεχής και αισθητή μείωση» στο ποσοστό της διαφοράς του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων μεταξύ της υπεραγοράς με το μεγαλύτερο συνολικό κόστος και της υπεραγοράς με το χαμηλότερο συνολικό κόστος. Συγκεκριμένα το Ιούλιο 2025 το ποσοστό ήταν 13%, τον Αύγουστο 11,7%, το Σεπτέμβριο 9,3%, τον Οκτώβριο 6% τον Νοέμβριο 5,8%, το Δεκέμβριο 4,6% και τον Ιανουάριο 4,4%. Σημειώνεται ότι για όλους τους μήνες η σύγκριση γίνεται μεταξύ των ίδιων υπεραγορών με παγκύπρια κάλυψη καταστημάτων.

Παρατηρείται, ακόμη, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, μια «ανεξήγητη τιμολόγηση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi σε σύγκριση με προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται», σημειώνοντας ότι αυτή η τιμολόγηση είναι δυνατό να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή αναφορικά με το συνολικό κόστος προϊόντων και θα πρέπει να τύχει περαιτέρω διερεύνησης.

Σημειώνεται ότι «τα πιο πάνω συμπεράσματα βασίστηκαν και τεκμηριώθηκαν αποκλειστικά από όσα καταγράφονται στο e-kalathi».

