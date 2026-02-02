Εργα η αξία των οποίων η συνολική αξία ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση από το Κράτος, το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Αμμοχώστου, ολοκληρώθηκαν το 2025 στον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας και στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δερύνειας, Φρενάρους και Αχερίτου, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Νικολέττος είπε πως «το 2025 αποτέλεσε μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, καθώς ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων και μικρών έργων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα, έργα τα οποία αντανακλούν τον στόχο μας για ισόρροπη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας».

Πρόσθεσε ότι «στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλιμνίου ξεχωρίζει το μεγάλο οδικό έργο της Λεωφόρου Κάππαρη, συνολικού κόστους 6,43 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Κράτος και κατά 20% από τον Δήμο. Ακόμα ολοκληρώθηκε η Παιδική Λέσχη Παραλιμνίου, συνολικού κόστους 2 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ, ένα έργο ουσιαστικής κοινωνικής υποδομής που ενισχύει την οικογένεια και την παιδική φροντίδα».

Ακόμα, συνέχισε «ολοκληρώθηκε και το Μνημείο Ισαάκ και Σολωμού ένα έργο μνήμης και ιστορικής ευθύνης το οποίο τιμά τη μνήμη των ηρωομαρτύρων του Παραλιμνίου, Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, 30 σχεδόν, χρόνια μετά την άγρια δολοφονία τους στο οδόφραγμα της Δερύνειας. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης η πεζογέφυρα στην οδό Ηράκλη Χατζηράκλη, οι νέες πινακίδες του παραλιακού πεζόδρομου στις οποίες αναγράφονται τα τοπωνύμια, ενώ αναβαθμίστηκαν σημαντικοί χώροι πρασίνου και αναψυχής, όπως το Πάρκο Αγίου Γεωργίου και το Πάρκο Αγίας Βαρβάρας».

Για το Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας, ο Δήμαρχος είπε πως «το περασμένο έτος ολοκληρώθηκαν δύο ιδιαίτερα μεγάλα έργα υποδομής, με πρώτο τη Λαϊκή Αγορά Δερύνειας, κόστους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ, με 85% χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία και την Κυπριακή Δημοκρατία και 15% από τον Δήμο. Το δεύτερο έργο που ολοκληρώθηκε ήταν ο δρόμος Δερύνειας – Σωτήρας, συνολικού κόστους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κρατική χρηματοδότηση κατά 80%».

Επιπλέον σημείωσε «αναβαθμίστηκε το Πάρκο Νερού στο Αμφιθέατρο, με πλήρη χρηματοδότηση από το Υφυπουργείο Τουρισμού, καθώς και το ΣΚΕ Δερύνειας, έργο 465 χιλιάδων ευρώ που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας».

Ερωτηθείς για τα έργα που ολοκληρώθηκαν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φρενάρους ο κ. Νικολέττος είπε πως «τα συγκεκριμένα έργα αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της περιοχής, όπως το πάρκο στο εξωκλήσι της Παναγίας Ασπροβουνιώτισσας, με κόστος 60 χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ, με 100% κάλυψη από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Ακόμα ολοκληρώθηκαν τέσσερα έργα αναβάθμισης πάρκων ενώ κατασκευάστηκαν παραδοσιακές βρύσες σε διάφορα σημεία του Φρενάρους, με χρηματοδότηση της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Αμμοχώστου».

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αχερίτου «ολοκληρώθηκε η νέα αίθουσα εκδηλώσεων με πλήρη χρηματοδότηση από την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου και η αναβάθμιση του εξωκλησιού του Αγίου Γεωργίου με 100% χρηματοδότηση από την ΕΤΑΠ Αμμοχώστου».

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον είναι ικανοποιημένος από την πορεία των έργων και εάν θεωρεί πως θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα, ο Δήμαρχος είπε πως «είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για έναν νεοσύστατο Δήμο, αποτέλεσμα της ενοποίησης τεσσάρων τοπικών αρχών. Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιούργησε αντικειμενικές προκλήσεις, τόσο σε διοικητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, οι οποίες χρειάστηκαν χρόνο για να ξεπεραστούν».

Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε «καταφέραμε να θέσουμε τις βάσεις για ενιαίο προγραμματισμό και στρατηγική ανάπτυξης. Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους Αντιδημάρχους των τεσσάρων Δημοτικών Διαμερισμάτων, στο Δημοτικό Συμβούλιο και ολόκληρο το προσωπικό του Δήμου, που εργάζονται ακούραστα με γνώμονα το κοινό καλό, χωρίς καθυστερήσεις και με περιορισμό της γραφειοκρατίας».

Οσον αφορά το Αποχετευτικό Σύστημα Κοκκινοχωρίων, ο Γιώργος Νικολέττος είπε ότι «αυτό αποτελεί πλέον αρμοδιότητα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ)Αμμοχώστου. Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τον Οργανισμό, με στόχο την ομαλή λειτουργία και την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύπτουν, πάντα προς όφελος των πολιτών», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ