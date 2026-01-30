Σταθερή παραμένει η εικόνα της ανεργίας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας για τον μήνα Δεκέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε στο 4,3%, παραμένοντας αμετάβλητο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο. Σε ό,τι αφορά την ανεργία κατά φύλο, το ποσοστό στις γυναίκες ανήλθε στο 4,1%, ενώ στους άνδρες στο 4,4%.

Σε απόλυτους αριθμούς, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 23.000 άτομα.

Την ίδια ώρα, η ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε στο 12,9%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025.

Η ευρωπαϊκή εικόνα

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη ήταν 6,2% τον Δεκέμβριο του 2025, μειωμένο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (6,3%), καθώς και από τον Δεκέμβριο του 2024 (6,3%). Συνολικά στα κράτη μέλη της ΕΕ, το ποσοστό ανεργίας ήταν 5,9% τον Δεκέμβριο του 2025, σταθερό σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 και τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,043 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,792 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργα τον Δεκέμβριο του 2025. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, η ανεργία μειώθηκε κατά 94 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 61 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, η ανεργία αυξήθηκε κατά 71 χιλιάδες στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 5 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία των νέων

Τον Δεκέμβριο του 2025, 2,857 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,257 εκατομμύρια στην ευρωζώνη. Τον Δεκέμβριο του 2025, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,7% στην ΕΕ, μειωμένο κατά 0,2% τον προηγούμενο μήνα και 14,3% στη ζώνη του ευρώ, επίσης μειωμένο κατά 0,1% τον Νοέμβριο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 16 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 12 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 18 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 31 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία κατά φύλο

Όπως αναφέρει η Eurostat, τον Δεκέμβριο του 2025, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες στην ΕΕ ήταν 6,0%, μειωμένο κατά 0,1% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 5,8%, σταθερό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 6,4% και για τους άνδρες 6,1%, και τα δύο σταθερά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

