Αύξηση 21,1% κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Νοέμβριο 2025 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του τομέα σε επίπεδο εισπράξεων, παρά τη μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε €168,0 εκατ. τον Νοέμβριο 2025, έναντι €138,7 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, τα τουριστικά έσοδα υπολογίζονται σε €3.599,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 15,3% σε σύγκριση με €3.122,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, η κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών τον Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε €716,00, παρουσιάζοντας μείωση 7,1% σε σύγκριση με €771,02 τον Νοέμβριο 2024. Αντίθετα, η ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη αυξήθηκε στα €92,99 από €86,63, γεγονός που συνδέεται με τη μικρότερη μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη αγορά με ποσοστό 22,7% του συνόλου των αφίξεων τον Νοέμβριο, δαπάνησαν κατά μέσο όρο €87,68 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί (13,2% των αφίξεων) €82,97 ημερησίως. Οι τουρίστες από το Ισραήλ, τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 11,4%, κατέγραψαν τη σαφώς υψηλότερη ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη, η οποία ανήλθε στα €168,90.

Με βάση τα στοιχεία, τη μεγαλύτερη ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη τον Νοέμβριο 2025 παρουσίασαν οι τουρίστες από το Ισραήλ (€168,90), οι τουρίστες από την Αυστρία (€120,84) και οι τουρίστες από την Ολλανδία (€111,94).

Αντίθετα, τη χαμηλότερη ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη κατέγραψαν οι τουρίστες από την Ελλάδα (€73,15), οι τουρίστες από την Πολωνία (€82,97), και οι τουρίστες από τη Γαλλία (€83,36).

