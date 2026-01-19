Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επιπλέον δασμούς έως ότου να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, πυροδοτώντας τις εντάσεις στο εμπόριο και δημιουργώντας αμφιβολίες για συμφωνίες που είχαν ήδη συναφθεί.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 1,3% στην έναρξη των συναλλαγών, στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας στην οποία θα κυριαρχήσουν οι ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40, ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός δείκτης των blue-chip FTSE 100 κατέγραψαν πτώση 1,8%, 1,4% και 0,4%, αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ