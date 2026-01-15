Στη διάθεση των φορολογουμένων τέθηκε το «Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος», στο πλαίσιο της Φορολογικής Μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026, ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ανακοινωθέν, το νέο εργαλείο αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης της 9ης Ιανουαρίου 2026 για τη δημοσίευση της Δήλωσης για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) και του υποστηρικτικού υλικού. Είναι διαθέσιμο στην ειδική ενότητα «Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026» στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας.

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για σκοπούς ενημέρωσης και καθοδήγησης των φορολογουμένων, επιτρέποντάς τους, με την εισαγωγή των εισοδημάτων ανά κατηγορία καθώς και των σχετικών αφαιρέσεων, εκπτώσεων και απαλλαγών, να υπολογίσουν τον φόρο εισοδήματος με βάση την προσωπική τους κατάσταση, είτε πρόκειται για μονήρες πρόσωπο, οικογένεια ή μονογονεϊκή οικογένεια.

Συγκεκριμένα, το εργαλείο παρουσιάζει το ποσό του φόρου εισοδήματος με βάση το φορολογικό καθεστώς πριν από τη μεταρρύθμιση, το ποσό του φόρου με βάση το νέο φορολογικό καθεστώς που ισχύει από το 2026, καθώς και το φορολογικό όφελος που προκύπτει από τη Φορολογική Μεταρρύθμιση, μέσω της σύγκρισης των δύο καθεστώτων.

Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει ότι το «Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος» λειτουργεί αποκλειστικά για σκοπούς προσομοίωσης και ενημέρωσης. Παράλληλα, τονίζεται ότι, σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), το εργαλείο δεν αποθηκεύει, δεν διαβιβάζει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, καθώς όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται τοπικά κατά τη διάρκεια της χρήσης του.

Πηγή: ΚΥΠΕ