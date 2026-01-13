Σημαντικές επισημάνσεις για τις νέες φορολογικές αφαιρέσεις και τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι φορολογούμενοι έκανε ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης, μιλώντας στις Τομές στα Γεγονότα.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν τρία βασικά είδη πρόσθετων αφαιρέσεων, οι οποίες συνδέονται με εισοδηματικά κριτήρια και αφορούν, τα εξαρτώμενα τέκνα, τους τόκους ή το ενοίκιο για την κύρια κατοικία, επενδύσεις σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή σε κατοικία στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

Σύμφωνα με τον κ. Γιασεμίδη, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν δύο βασικά βήματα.

Να αξιολογήσουν, μαζί με τον ή τη σύζυγό τους, τα συνολικά μεικτά εισοδήματα και να διαπιστώσουν αν εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με βάση τον αριθμό των τέκνων.

Να αποφασίσει ο καθένας ξεχωριστά ποιες αφαιρέσεις θα διεκδικήσει, ώστε να ενσωματωθούν στο σχετικό έντυπο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δύο νέες αφαιρέσεις. Στο σημείο 3 του εντύπου περιλαμβάνεται η ασφάλεια πυρός για κατοικίες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, με ανώτατο ποσό αφαίρεσης τα 500 ευρώ. Στο σημείο 5 περιλαμβάνονται οι λοιπές αφαιρέσεις, με τον Έφορο Φορολογίας να έχει ομαδοποιήσει τα δεδομένα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για την αφαίρεση τόκων μέχρι 2.000 ευρώ, προϋπόθεση είναι το δάνειο να είναι εξυπηρετούμενο ή, εφόσον έχει αναδιαρθρωθεί, να τηρείται η νέα συμφωνία με το τραπεζικό ίδρυμα.

Η κατοικία πρέπει να ανήκει σε έναν εκ των δύο συζύγων, ενώ το ποσό των τόκων μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ τους κατόπιν συνεννόησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συναίνεση για ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ συζύγων. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορούν να διεκδικηθούν οι πρόσθετες αφαιρέσεις.

Πράσινες επενδύσεις και ηλεκτρικά οχήματα

Οι φοροελαφρύνσεις για πράσινες επενδύσεις και ηλεκτρικά αυτοκίνητα αφορούν μόνο αγορές που θα πραγματοποιηθούν το 2026.

Εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, ο φορολογούμενος μπορεί να αφαιρέσει 1.000 ευρώ ετησίως, με δυνατότητα μεταφοράς της αφαίρεσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε χρόνο εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια.

Ως οικογένεια θεωρούνται:

παντρεμένα ζευγάρια,

άτομα που συζούν και έχουν κοινά εξαρτώμενα τέκνα.

Για οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα, το ανώτατο μεικτό εισόδημα είναι 100.000 ευρώ. Αντίθετα, για μονήρη άτομα, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 40.000 ευρώ.

Ο κ. Γιασεμίδης εξήγησε ότι διαζευγμένοι που έχουν προχωρήσει σε νέο γάμο θεωρούνται οικογένεια, ακόμη κι αν τα τέκνα δεν διαμένουν μαζί τους. Αντίθετα, άτομα που συζούν χωρίς γάμο και χωρίς κοινά τέκνα θεωρούνται μονήρη.

Οι μονογονιοί με εξαρτώμενα τέκνα έχουν εισοδηματικό όριο 100.000 ευρώ, ενώ η αφαίρεση για τα τέκνα είναι διπλάσια σε σχέση με τα μονήρη άτομα.

Τέλος, ο οικονομολόγος σημείωσε ότι τα σχετικά έντυπα έχουν ήδη αποσταλεί από τους εργοδότες στους εργαζόμενους και θα πρέπει να συμπληρωθούν σωστά, ώστε να ενσωματωθούν οι αφαιρέσεις στο λογιστικό σύστημα.

Παράλληλα, ακόμη και όσοι δεν δικαιούνται πρόσθετες αφαιρέσεις, αναμένεται να δουν όφελος λόγω της αλλαγής των φορολογικών κλιμάκων.