Άμεσο οικονομικό όφελος για τους φορολογούμενους μέσω της αναθεώρησης των φορολογικών κλιμάκων επιφέρει η φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2026, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ), ενημερώνοντας σχετικά τους κρατικούς αξιωματούχους/υπαλλήλους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, και το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό.

Προσθέτει ότι η αλλαγή αυτή θα αντικατοπτρίζεται αυτόματα στη φορολόγηση του εισοδήματος, με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου του 2026.

Σε ανακοίνωση, το ΓΛτΔ αναφέρει ότι όσοι έχουν φορολογητέο εισόδημα πέραν των €22.000, για να επωφεληθούν πλήρως από πρόσθετες προσωπικές εκπτώσεις, απαλλαγές ή φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, απαιτείται όπως μελετήσoυν προσεκτικά τον Επεξηγηματικό Οδηγό Φορολογίας, τις συχνές ερωτήσεις (FAQs) και τα παραδείγματα που έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Φορολογίας και Συμπληρώσουν το ανάλογο έντυπο.

«Με τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι θα επωφεληθούν από το σύνολο των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης», προσθέτει.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τους κρατικούς αξιωματούχους/υπαλλήλους, το ΓΛτΔ αναφέρει ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση Διεκδίκησης Φορολογικών Εκπτώσεων Κρατικών Αξιωματούχων και Υπαλλήλων που ετοιμάστηκε από το Τομέα Μισθών του Γενικού Λογιστηρίου και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Αναφορικά με τους συνταξιούχους κρατικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους, το ΓΛτΔ αναφέρει ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Φορολογίας και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Σε σχέση με τους συνταξιούχους κρατικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους νέου επαγγελματικού σχεδίου, το ΓΛτΔ αναφέρει ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Φορολογίας και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Αναφορικά με το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, το ΓΛτΔ αναφέρει πως θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση Διεκδίκησης Φορολογικών Εκπτώσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού που ετοιμάστηκε από το Γενικό Λογιστήριο και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Προσθέτει ότι, όσοι δεν επηρεάζονται από τις πρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις δεν υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης και υποβολής της πιο πάνω Δήλωσης.

Το ΓΛτΔ αναφέρει ότι η καταχώρηση των στοιχείων στο αντίστοιχο μηχανογραφημένο σύστημα θα αρχίσει από το μήνα Φεβρουάριο 2026 με σειρά προτεραιότητας.

Αναφέρει επίσης ότι το ποσό της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως για τους εναπομείναντες μήνες, βάσει του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος και προσθέτει πως για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φορολογίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ