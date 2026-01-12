Είναι κρίσιμη η οργανική διασύνδεση των ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο με την κυπριακή οικονομία και κοινωνία, προκειμένου να παραμείνουν στην Κύπρο τα οφέλη από τις επενδύσεις, αλλά και να μειωθεί ο υπαρκτός κίνδυνος σοβαρής εκροής των επενδύσεων, είπε τη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου, Μιχάλης Περσιάνης, στο πλαίσιο συζήτησης του προϋπολογισμού του Συμβουλίου.

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Καυκαλιά, για την κατανομή της ανάπτυξης, ο κ. Περσιάνης είπε ότι «διακρίνουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης και οι εξαγωγές καθοδηγούνται από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, που είναι σχεδόν αποκλειστικά αλλοδαπώς ελεγχόμενες», είπε.

Σημείωσε δε, ότι στη βάση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, η αύξηση του ποσοστού των μισθών «δεν είναι καθόλου ικανοποιητική», αφού από το 2018 μέχρι το 2023 η αύξηση ανερχόταν στο 1,7%, και όχι στο 3,7% που φαίνεται με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. «Αυτή η αύξηση των μισθών είναι πολύ χαμηλότερη από ότι φαίνεται και κατανέμεται με μεγαλύτερη ανισότητα», είπε, σημειώνοντας ότι στατιστικά, όσο πιο ψηλοί είναι οι μέσοι μισθοί σε έναν τομέα οικονομίας, τόσο ταχύτερα αυξάνονται.

Όπως εξήγησε, αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι δεν υπάρχει στρατηγική διαχείριση των άμεσων ξένων επενδύσεων. «Η λύση είναι η οργανική διασύνδεση των επιχειρήσεων με την κυπριακή οικονομία», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό το μοντέλο ακολούθησε επιτυχώς η Ιρλανδία. Με αυτό τον τρόπο, εξήγησε, «μειώνεται η ευκολία με την οποία μπορούν να φύγουν» οι ξένες εταιρείες, σημειώνοντας ότι ο κίνδυνος για σοβαρή εκροή είναι υπαρκτός.

Σημείωσε ότι υπήρξε απότομη αύξηση άμεσων ξένων επενδύσεων, με συγκριτικά χαμηλές κεφαλαιακές δαπάνες και ψηλή κινητικότητα, οι οποίες δεν έχουν τύχει διαχείρισης, με τρόπο που να τις ενθαρρύνει να διασυνδεθούν με την τοπική οικονομία. Όπως είπε, για την κάθοδο πολλών από αυτών των εταιρειών συνέβαλε ο πόλεμος στην Ουκρανία και υπογράμμισε ότι θα ήταν ευκαιρία για την Κύπρο αν μετά το τέλος του πολέμου πειστούν να παραμείνουν και να επεκταθούν στη χώρα τους. «Θα έχουμε άμεση ξένη επένδυση από την Κύπρο στην Ουκρανία», σε αυτή την περίπτωση, είπε, σημειώνοντας ότι «χρειαζόμαστε εγχώριες επενδύσεις στο εξωτερικό», και μια στρατηγική που να ενθαρρύνει την επέκταση τους στο εξωτερικό, χωρίς να εγκαταλείπεται η Κύπρος ως έδρα.

Αύξηση χρέους Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Απαντώντας σε ερωτήσεις των Βουλευτών Ανδρέα Καυκαλιά και Μαρίνου Σιζόπουλου, αναφορικά με την αύξηση του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Περσιάνης είπε ότι το φαινόμενο το Υπουργείο Οικονομικών να παίρνει τα λεφτά του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνέβαινε από την ίδρυση του Ταμείου.

Όπως είπε, ο ρυθμός αύξησης του χρέους είναι περίπου €1 δισ. τον χρόνο. «Δεν παραβιάζουμε κάποιο κανόνα», είπε. Σημείωσε, ωστόσο, ότι το πρόβλημα που διακρίνει το ΔΣΚ είναι ότι στο ΤΚΑ δημιουργείται τεράστιο ενεργητικό και ένα τεράστιο παθητικό στην Κεντρική Κυβέρνηση. «Είναι δημοσιονομικό πρόβλημα, όχι πρόβλημα του Ταμείου», είπε.

Εξήγησε ότι κοιτάζοντας τις αναλογιστικές μελέτες και εκτιμήσεις, χρειάζεται συγκεκριμένη απόδοση από τα πλεονάσματα του ΤΚΑ για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του. «Το πιο σοβαρό είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό της δαπάνης», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κεντρική Κυβέρνηση είναι ελλειμματική για το 2026-2028. «Αυτό κρύβεται πίσω από τη χρηματοδότησή της από τις συντάξεις του κόσμου. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο σε κανέναν Υπουργό Οικονομικών για να πειθαρχήσει και να κρατήσει τις λειτουργικές και ανελαστικές δαπάνες για να βρει λύση στο πρόβλημα που διογκώνεται», σημείωσε, αναφέροντας ότι αντί να γίνονται επενδύσεις, τα λεφτά ξοδεύονται σε «πράγματα που δεν παράγουν. Στερείται από την κοινωνία δημιουργικό όφελος», είπε.

Προϋπολογισμός ΔΣΚ

Ο προϋπολογισμός του ΔΣΚ για το 2026 ανέρχεται σε €944.263. Σύμφωνα με την παρουσίαση του κ. Περσιάνη, παρατηρείται αύξηση σε δαπάνη για αναδρομικές επιστροφές χρημάτων από μισθό αποσπασμένου διοικητικού λειτουργού, δαπάνη που είναι μη επαναλαμβανόμενη και ενδοκυβερνητική.

Επιπλέον, παρατηρείται ακόμα μία αύξηση που σχετίζεται με την Προεδρία, και αφορά ένα ετήσιο θεματικό συνέδριο δημοσιονομικών συμβουλίων που θα γίνει στην Κύπρο.

Η τρίτη αύξηση που παρατηρείται είναι το φιλοδώρημα του Προέδρου, όπως προβλέπεται από το συμβόλαιό του, του οποίου φέτος λήγει η θητεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ