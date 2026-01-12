Ο πολύ μικρός αριθμός των προϊόντων που περιέχονται στο e-kalathi περιορίζει σημαντικά την επιλογή των καταναλωτών, αναφέρει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Σε ανακοίνωση σε σχέση με το παρατηρητήριο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για το e-kalathi, αναφέρεται ότι υπάρχουν μεγάλες υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη καταστημάτων που ο συνολικός αριθμός των προϊόντων τους που περιέχονται στο e-kalathi είναι εξαιρετικά χαμηλός και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών.

"Ο πολύ μικρός αριθμός των προϊόντων που περιέχονται στο e-kalathi περιορίζει σημαντικά την επιλογή των καταναλωτών", προστίθεται.

Τον Δεκέμβριο, αναφέρει η ανακοίνωση, συνεχίστηκε σε κάποιες υπεραγορές η διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ των ίδιων καταστημάτων της ίδιας υπεραγοράς. Αυτή η διαφοροποίηση, σημειώνεται, δεν υπήρχε μέχρι τον Αύγουστο 2025 και ίσως να οφείλεται στον εντονότερο ανταγωνισμό των υπεραγορών σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι παρατηρείται μια συνεχής και αισθητή μείωση στο ποσοστό της διαφοράς του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων μεταξύ της υπεραγοράς με το μεγαλύτερο συνολικό κόστος και της υπεραγοράς με το χαμηλότερο συνολικό κόστος.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 2025 το ποσοστό ήταν 13%, τον Αύγουστο 11,7%, τον Σεπτέμβριο 9,3%, τον Οκτώβριο 6% τον Νοέμβριο 5,8% και τον Δεκέμβριο 4,6%, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ