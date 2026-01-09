Αύξηση στις τιμές των κατοικιών σημειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τρίτο τρίμηνο του 2025 και στην Κύπρο αν και οριακά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Παράλληλα, στην ΕΕ αύξηση σημειώθηκε και στα ενοίκια.

Ειδικότερα, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,5%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,1%, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,6% και τα ενοίκια κατά 0,9%.

Στην Κύπρο, οι τιμές των κατοικιών σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2024, ενώ συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2025 σημείωσαν μείωση κατά 0,3%. Συγκρίνοντας το 3ο τρίμηνο του 2025 με το αντίστοιχο του 2015, σημειώθηκε αύξηση των τιμών κατοικιών κατά 46,86%.

Ανά κράτος μέλος της ΕΕ

Όσον αφορά τα εθνικά στοιχεία που παραθέτει η Eurostat, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ, συγκρίνοντας το τρίτο τρίμηνο του 2025 με το αντίστοιχο του 2015.

Κατά την περίοδο αυτή, οι τιμές των κατοικιών υπερτριπλασιάστηκαν στην Ουγγαρία (+275%) και υπερδιπλασιάστηκαν σε 11 χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στην Πορτογαλία (+169%), τη Λιθουανία (+162%) και τη Βουλγαρία (+156%). Η Φινλανδία ήταν το μόνο κράτος όπου οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά την ίδια περίοδο (-2%).

Αναφορικά με τις τιμές των ενοικίων, κατά την ίδια περίοδο, αυξήθηκαν και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στην Ουγγαρία (+107%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (+85%), τη Σλοβενία (+76%), την Πολωνία (+75%) και την Ιρλανδία (+74%).

Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση στις τιμές των ενοικίων στα κράτη μέλη της ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024 κατά 3,1% και σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025 κατά 0,9%.

Πηγή: ΚΥΠΕ