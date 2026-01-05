Υπόμνημα τεσσάρων σημείων απέστειλαν τη Δευτέρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, θέτοντας τέσσερα σημεία που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και ζητώντας συνάντηση.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, στο υπόμνημα τίθεται το θέμα του εθνικού κατώτατου μισθού, η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, η στρατηγική για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες και η καλύτερη εφαρμογή του συστήματος «Εργάνη 2».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μάτσας επανέλαβε ότι το ύψος του κατώτατου μισθού είναι ανεπαρκές και απέρριψε τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ Μιχάλη Αντωνίου περί λήξης της συζήτησης για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σε χθεσινή του ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο κ. Αντωνίου είχε αναφέρει ότι τυχόν αποδοχή της απαίτησης των Συντεχνιών για αναθεώρηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού που καθορίστηκε από 1/1/2026, θα ισοδυναμούσε με κατάργηση των κανόνων της τριμερούς συνεργασίας και θα οδηγούσε τις εργασιακές σχέσεις σε χάος.

«Ούτε η ΟΕΒ είναι ικανοποιημένη - θεωρεί το μέγεθος της αύξησης του Κατώτατου οικονομικά αθεμελίωτο, για τους λόγους που εξήγησε αναλυτικά. Ομως αυτοί είναι οι κανόνες του συστήματος. Προσπαθήσαμε να πείσουμε για κάτι άλλο, η Κυβέρνηση άκουσε όλες τις απόψεις και αποφάσισε κυρίαρχα, όπως προβλέπουν οι θεσμοί και ο Νόμος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εκεί τελειώνει η συζήτηση για τα επόμενα δύο χρόνια», ανέφερε ο κ. Αντωνίου.

Απαντώντας στις αναφορές, ο ΓΓ της ΣΕΚ σημείωσε ότι ο κατώτατος μισθός αποφασίζεται και καθορίζεται μέσα από διάταγμα, διευκρινίζοντας ότι «δεν είναι απότοκο κοινωνικού διαλόγου ούτε ανατροπή κοινής μας απόφασης». Όπως ανέφερε, οι συντεχνίες θεωρούν ότι το ύψος του κατώτατου μισθού είναι ανεπαρκές σε σχέση με το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με τον διάμεσο μισθό, τουλάχιστον στο ποσοστιαίο ύψος που είχε καθοριστεί ο προηγούμενος κατώτατος μισθό».

Ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην παρουσία του Υπουργού Εργασίας, καθώς αφορούν συζητήσεις και συνεννοήσεις που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν, τόσο σε ό,τι αφορά την ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού όσο και την ενσωμάτωση στο διάταγμα των μισθών πρόσληψης που προκύπτουν από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Όλα αυτά, πρόσθεσε, διασυνδέονται με την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, τονίζοντας ότι η ΣΕΚ δεν συμμερίζεται την προσέγγιση και την ανησυχία του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ.

Κληθείς να σχολιάσει τη θέση της ΟΕΒ ότι η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό έχει τελειώσει για τα επόμενα δύο χρόνια, ο ΓΓ της ΣΕΚ ανέφερε: «Να το πούμε στους ευάλωτους». Όπως εξήγησε, πρόκειται για εργαζομένους που επηρεάζονται «άμεσα και αρνητικά από το ανεπαρκές ύψος που καθορίστηκε ο κατώτατος μισθός», σε συνάρτηση και με το γεγονός ότι δεν διασυνδέεται με την ωριαία του απόδοση.

«Αλλοίμονο εάν πρέπει να περιμένουμε δύο χρόνια για να ρυθμιστεί ένα θέμα το οποίο επηρεάζει πλέον τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες μια σημαντική μερίδα εργαζομένων», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του υπομνήματος που στάλθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι περιλαμβάνει τέσσερα σημεία αναφοράς. Το πρώτο αφορά τον κατώτατο μισθό. Το δεύτερο αφορά την προώθηση της επέκτασης της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, όπως προνοείται και από τη σχετική οδηγία, σε συνάρτηση με τη διασύνδεσή τους με τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε η εφαρμογή συλλογικής σύμβασης να αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη δημόσιας σύμβασης και την αξιοποίηση δημόσιου και κοινοτικού χρήματος. Το τρίτο σημείο αφορά την αναθεώρηση της στρατηγικής για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, την οποία χαρακτήρισε ημιτελή και επιβαρυντική για την ομαλότητα των εργασιακών σχέσεων. Το τέταρτο σημείο αφορά την εφαρμογή του λογισμικού «Εργάνη 2», με στόχο καλύτερες ρυθμίσεις και πιο επαρκείς ελέγχους ως προς την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην πράξη.

Οι συντεχνίες ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην παρουσία του Υπουργού Εργασίας, για συζήτηση των θεμάτων αυτών. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Μάτσας, έχει γίνει συγκληση για την ερχόμενη Παρασκευή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Αυτή θα είναι η πρώτη του συνεδρία μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Υπουργό Εργασίας. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΕΚ, είναι σημαντικό να τεθούν οι προτεραιότητες και να καθοριστούν χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των εκκρεμοτήτων, ενώ σημείωσε την ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης του Σώματος ως του κυρίαρχου θεσμικού πλαισίου για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων στα εργασιακά και την κοινωνικοοικονομική πολιτική.

Πηγή: ΚΥΠΕ