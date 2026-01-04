Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου βρίσκεται το νέο φορολογικό πλαίσιο που επέφερε η φορολογική μεταρρύθμιση. Οι εργαζόμενοι που είναι πάνω από το αφορολόγητο εισόδημα θα δουν αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά τους λόγω της μείωσης του φορολογικού βάρους. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις αλλαγές που επέφερε η μεταρρύθμιση είναι η αύξηση του αφορολόγητου στις €22.000 (από τις €19.500) και η αναθεώρηση των φορολογικών κλιμάκων. Την ίδια ώρα παρέχονται φορολογικές εκπτώσεις στη σύνθεση της οικογένειας ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων καθώς και στους τόκους εξυπηρετούμενου δανείου κύριας κατοικίας ή στο ενοίκιο κατοικίας και σε πράσινες επενδύσεις.

