Στόχος της απόφασης της Kυβέρνησης είναι η διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για την αύξηση στον κατώτατο μισθό.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι ο ρόλος του Υπουργείου είναι διαμεσολαβητικός, ώστε να διατηρείται η εργατική ειρήνη, να βελτιώνονται οι απολαβές και ταυτόχρονα η οικονομία να μπορεί να απορροφήσει τις αυξήσεις.