Το συνολικό ποσό των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 2024 ανήλθε στα €365,07 δισ. Από αυτά, τα €83,46 δισ. προέρχονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ποσοστό που ανέρχεται στο 23%, σύμφωνα με τις θέσεις Εισερχόμενων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.

Από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ προέρχεται το 20% των άμεσων ξένων επενδύσεων, με συνολικό ποσό €74,36 δισ. Το μεγαλύτερο μερίδιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέχει το Λουξεμβούργο με €32,1 δισ. (9% του συνόλου, 43% των άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ) και η Ολλανδία με €6,9 δισ. (2% του συνόλου και 9% της ΕΕ).

Ακολουθούν οι ΗΠΑ με €66,57 δισ. (18%) και το Ηνωμένο Βασίλειο με €17,17 δισ. (5%). Οι άμεσες ξένες επενδύσεις από την Ουκρανία ανέρχονται σε €10,64 δισ. (3%).

Άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους €8,4 δισ. προέρχονται από τα νησιά Κέιμαν, €2,4 δισ. από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και €3,5 δισ. από τα νησιά Μάρσαλ.

Επίσης, €5,1 δισ. προέρχονται από το Ισραήλ και €7,6 δισ. από άλλες χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν πτωτική πορεία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από €489,4 δισ. το 2022, το 2023 μειώθηκαν σε €394 δισ. και το 2024 σε €365 δισ.

Από την απώλεια €124 δισ. μεταξύ του 2022 και του 2024, τα €52 δισ. προέρχονταν από τη Ρωσία (2022: €135,7 δισ., 2024: €83,46 δισ.).

Σε σχέση με πέρσι, η μεγαλύτερη αύξηση προήλθε από άμεσες ξένες επενδύσεις από το Λουξεμβούργο (€10 δισ.).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν από τις ΗΠΑ (€-15,1 δισ.), την Ελβετία (-€14,7 δισ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (-€10 δισ.).

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η δημοσίευση των στοιχείων αποσκοπεί στο να αναδειχθεί η πραγματική προέλευση των Εισερχόμενων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ