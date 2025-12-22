Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τη φορολογική μεταρρύθμιση, ψηφίζοντας τα πέντε από τα έξι νομοσχέδια που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τις τροποποιήσεις που συζητήθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Εγκρίθηκε επίσης επείγουσα πρόταση νόμου της πλειοψηφίας των κομμάτων που να προβλέπει την πλήρη κατάργηση των τελών χαρτοσήμου και πρόταση νόμου για τα διεθνή εμπιστεύματα. Από τα νομοσχέδια εγκρίθηκε ομόφωνα μόνο το νομοσχέδιο περί φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών, ενώ τα άλλα νομοσχέδια και τροπολογίες εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, με δύο από αυτά να ψηφίζονται με τις αρνητικές ψήφους του ΑΚΕΛ, ένα με τις αρνητικές ψήφους ΕΛΑΜ και του μεμονωμένου Σοσιαλιστή βουλευτή Κωστή Ευσταθίου και ένα με την αρνητική ψήφου του Κωστή Ευσταθίου. Τα νομοσχέδιο εγκρίθηκαν με πλήθος τροπολογιών.

Στον πυρήνα της μεταρρύθμισης περιλαμβάνονται εκτεταμένες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων από την 1η Ιανουαρίου 2026, με αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα €22.000, αναθεώρηση και διεύρυνση των φορολογικών κλιμάκων, καθώς και σειρά νέων φορολογικών εκπτώσεων για οικογένειες, στεγαστικές δαπάνες, ενοίκια, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξάνεται στο 15%.

Η Βουλή ενέκρινε επίσης σημαντικές αλλαγές στην έκτακτη εισφορά για την άμυνα, με κατάργηση της εισφοράς στη λογιζόμενη διανομή μερίσματος για κέρδη μετά το 2026, μείωση του συντελεστή στο 5% για την πραγματική διανομή μερίσματος, κατάργηση της εισφοράς στα ενοίκια και εισαγωγή αντικαταχρηστικών μέτρων για συγκεκαλυμμένες διανομές. Ρυθμίσεις ψηφίστηκαν και για τον τρόπο φορολόγησης τόκων, μερισμάτων και εισοδημάτων μη κατοίκων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης φόρων. Μεταξύ άλλων, καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή φορολογικής δήλωσης από τη συντριπτική πλειονότητα φυσικών και νομικών προσώπων, επεκτείνονται οι περίοδοι τήρησης στοιχείων, ενισχύονται οι ελεγκτικές και εισπρακτικές εξουσίες του Τμήματος Φορολογίας και θεσπίζονται νέοι μηχανισμοί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και μετοχών για μεγάλες φορολογικές οφειλές, με ασφαλιστικές δικλείδες.

Με την ψήφιση των πέντε νομοσχεδίων, η Βουλή άναψε το πράσινο φως για μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση του φορολογικού πλαισίου από 1η Ιανουαρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ