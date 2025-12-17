Παράλληλα με την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Προσιτή Στέγαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε σήμερα ότι διπλασιάζει τη χρηματοδότησή της για προσιτή και βιώσιμη στέγαση, φτάνοντας τα €6 δις. έως το 2026.

Η κίνηση αυτή, αναφέρεται, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της EΤΕπ και της Επιτροπής, με στόχο την υποστήριξη επενδύσεων σε καινοτόμα, ανακαινισμένα και νέα κτίρια κατοικιών σε όλη την Ένωση.

Ακόμη, η EΤΕπ θα ενισχύσει τις επενδύσεις της σε καινοτομία, ανακαίνιση και νέες κατασκευές, με στόχο την αντιμετώπιση της στέγασης ως βασικής κοινωνικής ανάγκης, ενώ υπογράμμισε την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του σχεδίου προσιτής στέγασης, μετατρέποντας τις φιλοδοξίες του σε πραγματικές επενδύσεις.

Με τη νέα πρωτοβουλία Housing TechEU και προϋπολογισμό€400 εκατ., το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει νέες τεχνολογίες κατασκευής και κλιμακούμενες λύσεις στέγασης, ενισχύοντας την καινοτομία στον τομέα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, η EΤΕπ δομεί το σχέδιό της γύρω από τρεις βασικούς άξονες, την καινοτομία, με ποστήριξη νέων τεχνολογιών, βιομηχανοποιημένων μεθόδων κατασκευής και ψηφιακών λύσεων για ταχύτερη, πιο πράσινη και οικονομικότερη κατασκευή κατοικιών.

Επιπλέον, υποστηρίζει την ανακαίνιση, με μαζική αναβάθμιση και ενεργειακή ανακαίνιση του υπάρχοντος αποθέματος κατοικιών στην Ευρώπη, αλλά και τις νέες κατασκευές, με χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων, προσιτών και βιώσιμων κατοικιών, σε συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς εταίρους.

Η Πρόεδρος του Ομίλου ΕΤΕπ, Νάντια Καλβίνιο, δήλωσε: «Αυξάνουμε τις επενδύσεις μας σε στέγαση στα €6 δισεκατομμύρια το 2026, ενισχύοντας την καινοτομία, την ανακαίνιση και τις νέες κατασκευές σε όλη την ΕΕ.»

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο της στέγασης, Γιάννης Τσακίρης, τόνισε ότι: «Το σχέδιο της Επιτροπής για προσιτή στέγαση αποτελεί ορόσημο για την Ευρώπη. Με στενή συνεργασία, η ΕΤΕπ είναι πλήρως κινητοποιημένη για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη με χρηματοδότηση, καινοτομία και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να επιταχυνθεί η παράδοση προσιτών και βιώσιμων κατοικιών.»

Επιπλέον, όπως αναφέρουν, η EΤΕπ και η Επιτροπή συνεργάζονται με εθνικές τράπεζες για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα συνδέει επενδυτές με έργα στέγασης. Ακόμη, η ΕΤΕπ αναπτύσσει χρηματοδοτικά εργαλεία, συνδυάζοντας κονδύλια της ΕΕ με δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, ενώ θα συνεργαστεί με την Επιτροπή για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης φοιτητών σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: ΚΥΠΕ