Παρά τις λανθασμένες προτεραιότητες που έβαλε η Κυβέρνηση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συμπεριφερθεί υπεύθυνα και θα ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό, δήλωσε η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, σε ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα, κατά την έναρξη της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό που κορυφώνεται την Τετάρτη με την ψηφοφορία.

Η κ. Δημητρίου είπε ότι το κόμμα της θα συνεχίσει να επιμένει στις δικές του προτεραιότητες, θα παρεμβαίνει διορθωτικά στα νομοσχέδια όπως έκανε μέχρι σήμερα και όπως θα πράξει με τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, γιατί αυτός είναι ο ρόλος και η αποστολή του.

Απαντώντας σε διάφορες επικρίσεις, που λέχθηκαν από προηγούμενους ομιλητές είπε ότι αν δεν υπήρχε η συνετή στάση του ΔΗΣΥ και οι ορθές του πολιτικές, δεν θα είμαστε τώρα εδώ που είμαστε. Ειδικά για τον GSI καταλόγισε στην Κυβέρνηση σύγχυση ενώ αντέκρουσε τοποθετήσεις ότι "ψηφίστηκαν στη Βουλή προτάσεις του ΕΛΑΜ για το μεταναστευτικό". Επίσης επανέλαβε τη θέση του ΔΗΣΥ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.

Είπε ότι ο ΔΗΣΥ θεωρεί ότι χρειαζόμαστε περισσότερες δημόσιες επενδύσεις που έχουν μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και δημιουργούν ασφάλεια για το βιοτικό μας επίπεδο, επενδύσεις που θα αφορούσαν το υδατικό, το κυκλοφοριακό, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αντιμετώπιση της αστυφιλίας και τον τομέα της ενέργειας.

"Όλα αυτά δυστυχώς υποτιμούνται τα τελευταία τρία χρόνια γιατί μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού δεσμεύτηκε στις ανελαστικές δαπάνες", είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Ειδικά για τη φορολογική μεταρρύθμιση είπε ότι με τις τροπολογίες του ΔΗΣΥ και άλλων πολιτικών δυνάμεων θα στηριχθεί αποφασιστικά η ευρεία μεσαία τάξη που πληρώνει τους περισσότερους φόρους και στηρίζει το κράτος, παίρνοντας πίσω ελάχιστα.

Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι σε πολλά ζητήματα υπάρχουν, όπως είπε, ατολμία, αδράνεια και αναβλητικότητα στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και μίλησε για έργα που αφέθηκαν να βαλτώσουν. Αναφέρθηκε στα θέματα ενέργειας, στο υδατικό, το στεγαστικό και στην άμυνα, λέγοντας ότι ο προϋπολογισμός στον τομέα αυτό παραμένει φτωχός.

"Σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, έχοντας πλέον στη διάθεσή μας και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, η πτωτική αυτή πορεία, πρέπει να επισημανθεί και να ανατραπεί", ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Επεσήμανε ότι σήμερα δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο αλλά απαιτείται ένα συγκροτημένο, ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σχέδιο για τη χώρα, το οποίο να παρέχει στους πολίτες ασφάλεια για το μέλλον, να ενισχύει την κοινωνική συνοχή, για να επαναφέρει την κοινωνική σταθερότητα.

"Οι πολίτες απαιτούν περισσότερη ουσία και λιγότερη επικοινωνία", είπε.

Στην ομιλία της σημείωσε ότι το ζητούμενο είναι οι αναγκαίες αλλαγές να επιτευχθούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα, μέσα από ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας εποχής της αβεβαιότητας.

"Με την οικονομία δεν παίζουμε. Θέλουμε να διορθώσουμε ό,τι μας ενοχλεί, χωρίς να γκρεμίσουμε όσα έχουμε πετύχει. Συνεπώς, παρά τις λανθασμένες προτεραιότητες που έθεσε η κυβέρνηση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα επιδείξει υπευθυνότητα και θα ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό", ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της η κ. Δημητρίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε το αρνητικό αίσθημα της κοινωνίας αν δεν μιλήσουμε με ειλικρίνεια, αν δεν κατακτήσουμε ένα μίνιμουμ επίπεδο ενότητας, λέγοντας ότι απαιτούνται συναινέσεις και για πολλές ακόμη αλλαγές.

"Δεν υπάρχει χειρότερη συνταγή για τη χώρα από αυτό το μίγμα φανατισμού και επιπολαιότητας που διαβρώνει την κοινωνία. Και εμάς σε καμία περίπτωση δεν μας εκφράζει το μαύρο και η ισοπέδωση", ανέφερε.

Σημείωσε ότι δεν είναι μόνο νεοϊδρυθέντα σχήματα "που απειλούν τη νηφαλιότητα και τη σταθερότητα στον τόπο μας και που παράγουν την τοξικότητα, τις έντονες αντιπαραθέσεις, τροφοδοτούν τον λαϊκισμό ή διακωμωδούν τη σοβαρότητα αλλά είναι και εντός της Βουλής πολιτικές δυνάμεις που κάτω από την πίεση τέτοιων σχηματισμών, εργαλειοποιώντας τον πόνο των ανθρώπων, παίζουν το παιχνίδι του επικίνδυνου αντισυστημισμού ενώ οι ίδιοι είναι μέρος του συστήματος εδώ και χρόνια με δικαίωμα παρεμβάσεων και τοποθετήσεων".

Μίλησε για σύγκρουση δύο κόσμων, της λογικής, της νούσιμης πολιτικής, της υπευθυνότητας, με τον κόσμο του καταστροφικού λαϊκισμού και του επικίνδυνου αντισυστημισμού.

Για το στεγαστικό η κ. Δημητρίου είπε πως χρειάζεται να αυξηθεί κατά μερικές χιλιάδες το στεγαστικό απόθεμα για να πετύχουμε τη συγκράτηση του κόστους αγοράς και τη μείωση των ενοικίων.

Πρόσθεσε ότι τα μέτρα της Κυβέρνησης δεν επαρκούν και απαιτούνται περισσότερα κίνητρα και συντελεστές δόμησης, κίνητρα για αγορά και ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και αναδιαμόρφωση του ρόλου του ΚΟΑΓ για να προσφέρει πολύ περισσότερες κατοικίες σε προσιτές τιμές ή με προσιτό ενοίκιο σε όσους συμπολίτες μας αδυνατούν να στεγαστούν.

Αναφορά έκανε και στο Κυπριακό, λέγοντας ότι το κοινό ανακοινωθέν με αναφορά στο συμφωνημένο πλαίσιο με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με σύνεση και συναίνεση.

"Οι προσδοκίες του διεθνούς παράγοντα και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μεγάλες και αυτό αποτελεί ευκαιρία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάρει πρωτοβουλίες, προκειμένου να πετύχει τη διάρρηξη του αδιεξόδου και να πείσει τον διεθνή παράγοντα για τις ειλικρινείς μας προθέσεις και για το νόμιμο των διεκδικήσεών μας", ανέφερε.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ζήτησε με καθαρό αφήγημα και πολιτική βούληση να προχωρήσουμε, με συνέπεια στις θέσεις μας και είπε πως όλοι πρέπει να τοποθετηθούμε με σαφήνεια και με ειλικρίνεια.

"Οφείλουμε όλοι μαζί, σε συνθήκες σύμπνοιας και ενότητας, σε πλήρη συνεννόηση πάντοτε με την Ελλάδα, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή μας ιδιότητα, να συμβάλουμε στο να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία και με αυτοπεποίθηση να διεκδικήσουμε τα δίκαια του λαού μας στο τραπέζι των συνομιλιών", ανέφερε.

Η κ. Δημητρίου είπε ότι το κόμμα της τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια και έλεγχο παντού και για μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε αποδειχθεί μεμπτό. Πρόσθεσε ότι ο ΔΗΣΥ είναι έτοιμος να συνεργαστεί για θεσμικές αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση και σε κάθε κατεύθυνση ωφέλιμη για τον κάθε πολίτη του κράτους.

"Σήμερα, είναι ώρα να ξαναφέρουμε τον κόσμο κοντά μας. Με καθαρές θέσεις που δίνουν λύσεις στα αδιέξοδά του. Αυτή είναι η πορεία που θα χαράξει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ένα νέο, συνολικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα απέναντι στη νέα εποχή της αβεβαιότητας. Που θα αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας", ανέφερε.

Μίλησε επίσης για κάποιους που το μόνο που καταφέρνουν τελικά είναι να ενισχύουν το κίνημα της ισοπέδωσης και του μηδενισμού ,εκφράζοντας τη λύπη της γιατί "σε αυτό τον τόπο αν μάθαμε κάτι είναι οι κρίσεις δεν μας προσπερνούν, ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με την οικονομία, ότι δεν μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη τις κατευθύνσεις των εποπτικών αρχών και ότι έχουμε ευθύνη να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους για τι επιτρέπεται και τι μπορούμε να κάνουμε".

Είπε ότι στην εξωτερική πολιτική, υπονομεύονται οι συμμαχίες μας με την αριστερά και την ακροδεξιά "να συμφωνούν στον αντιευρωπαϊσμό μικραίνοντας το αποτύπωμα της χώρας μας στην Ευρώπη".

Διερωτήθηκε πού θα βρισκόμασταν αυτή την στιγμή με όλα όσα γίνονται αν επικρατούσαν αυτές οι πολιτικές, με ποιους θα συνεργαζόμασταν και από ποιους θα ζητούσαμε στήριξη και σε ποια βάρκα πολιτικής επιλογής θα βρισκόταν η Κύπρος.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ακόμη ότι στην οικονομία επαναφέρονται χρεοκοπημένες πολιτικές με λαϊκίστικες προτάσεις μέσα από τις οποίες η χώρα κινδυνεύει με εκτροχιασμό και υποβάθμιση.

"Αυταπατώνται ότι η επιβολή φορολογιών δεν θα μετακυλιστεί στους πολίτες. Αντί λύσεις ουσίας προτείνουν μέτρα που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι λύνουν. Με τη στάση τους προκαλούν ανασφάλεια στην αγορά και αβεβαιότητα στις επενδύσεις", ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ