Είναι επιβεβλημένη η κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δημοσιονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής από το 2026, ανέφερε τη Δευτέρα ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής εκ μέρους του Προέδρου του κόμματος, Χρίστου Χρίστου, κατά την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Αναφερόμενος στην κυπριακή οικονομία, ο κ. Παπαγιάννης είπε ότι «η εκτελεστική εξουσία οφείλει, μέσω υπεύθυνης και στοχευμένης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες και να στηρίξει ουσιαστικά όσους βρίσκονται υπό πίεση».

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική και αναπτυξιακή πολιτική, ανέφερε ότι θεωρεί επιβεβλημένη την κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου από το 2026, το οποίο θα επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες.

Οι πυλώνες αυτοί, είπε, είναι η στοχευμένη μείωση κρατικών δαπανών σε τομείς όπου παρατηρούνται υπερβολικά ή αδικαιολόγητα υψηλά έξοδα, η αναθεώρηση του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, η προσήλωση στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, καθώς και σειρά στοχευμένων μέτρων, όπως η ενθάρρυνση υγιών και παραγωγικών επενδύσεων, η δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, η ενίσχυση της ναυτιλίας και της τουριστικής βιομηχανίας, η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η αποτελεσματική επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν στα μεγάλα δημόσια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναφερόμενος στην προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Λίνος Παπαγιάννης σημείωσε ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και θα δίνει ουσιαστικά κίνητρα για τη δημιουργία και στήριξη των οικογενειών».

Σχετικά με το κράτος πρόνοιας, είπε ότι η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην αναθεώρηση του επιδόματος τέκνου σε σχέση με τα εισοδηματικά κριτήρια.

«Πάγιά μας θέση είναι η δημιουργία Υφυπουργείου Οικογένειας που να ασχολείται αποκλειστικά με τα ζητήματα της υπογεννητικότητας και της γήρανσης πληθυσμού», υπογράμμισε.

«Η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει αμέσως σε μέτρα που διασφαλίζουν κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες, ώστε το κράτος πρόνοιας να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες της κοινωνίας», ανέφερε ο κ. Παπαγιάννης.

Αναφορικά με τα ζητήματα υγείας, εξέφρασε τη στήριξη του ΕΛΑΜ στο ΓεΣΥ. «Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα κλείσουμε τα μάτια μπροστά στις αδυναμίες και στα φαινόμενα κακοδιαχείρισης που, δυστυχώς, παρατηρούνται», ανέφερε.

«Η υγεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι προνόμιο κάποιων. Κάθε άνθρωπος που είναι ασφαλισμένος στο ΓεΣΥ δικαιούται ποιοτικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως σε ποια περιοχή ζει», πρόσθεσε. «Η στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων με επαρκή αριθμό ειδικών γιατρών και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση», είπε.

Ως προς το μεταναστευτικό, ο κ. Παπαγιάννης ανέφερε πως «χωρίς καμιά καθυστέρηση η Κυπριακή Δημοκρατία επιβάλλεται να προχωρήσει στην ανάκληση του καθεστώτος» προστασίας των Σύρων που βρίσκονται στην Κύπρο «και να φροντίσει για την επιστροφή τους στη Συρία το συντομότερο».

Πρόσθεσε ότι «η Βουλή τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει ψηφίσει προτάσεις του ΕΛΑΜ για το Μεταναστευτικό, ενώ κανένα άλλο κόμμα δεν έχει καταθέσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες» και υποσχέθηκε να συνεχίζει να πιέζει για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Σχετικά με την άμυνα, ο κ. Παπαγιάννης πρότεινε μισθολογική αναβάθμιση των ΣΥΟΠ αντίστοιχη με τις κλίμακες της Αστυνομίας. Εκφράζοντας ικανοποίηση για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με νέα σύγχρονα οπλικά συστήματα, κάλεσε την Κυβέρνηση να εφαρμόσει αμέσως και όχι στο τέλος της πενταετίας τη διάθεση του 2% του ΑΕΠ, για τους εξοπλισμούς της ΕΦ.

Αναφερόμενος στη «woke agenda», είπε ότι «η ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα και ο υπερβολικός δικαιωματισμός αποτελούν πρόκληση για την κοινή μας κληρονομιά και τις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας» και «υπονομεύουν τον θεσμό της οικογένειας», λέγοντας η υπεράσπιση της οικογένειας «είναι καθήκον όλων μας».

Αναφερόμενος στην ακύρωση της έκθεσης του Γιώργου Γαβριήλ σε γκαλερί στην Πάφο, είπε ότι ο Γαβριήλ «κατά καιρούς δημιουργεί έργα, τα οποία προσβάλλουν τη θρησκευτική μας πίστη καθώς και τους αγωνιστές του τόπου μας».

Αναφερόμενος στην καταγγελία του ΕΛΑΜ προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας για την έκθεση του Γιώργου Γαβριήλ, ο Λίνος Παπαγιάννης είπε πως «η Πολιτεία πρέπει επιτέλους να δείξει μηδενική ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα που προκαλούν το αίσθημα των πιστών».

Για το Κυπριακό, ανέφερε ότι «η στρατηγική της Τουρκίας είναι σαφής και αμετάβλητη, όποιο πρόσωπο κι αν βρίσκεται στην ηγεσία της. Η Τουρκία επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου», είπε, τονίζοντας ότι «το πρώτο που πρέπει να αλλάξει στο Κυπριακό είναι η στάση μας απέναντι στην κατοχική δύναμη και ο τρόπος που εμείς οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημά μας».

«Είναι ώρα να επαναφέρουμε το Κυπριακό στην αλήθεια του: πρόκειται για εισβολή και κατοχή, και όχι για διαφωνία μεταξύ κοινοτήτων», πρόσθεσε.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να επανεξετάσουμε τη λύση που επιδιώκουμε. Πενήντα χρόνια διαπραγματεύσεων για ΔΔΟ δεν έχουν φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα», ανέφερε.

