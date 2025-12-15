Νέες συνεδρίες για την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, στις 9.00 το πρωί, για συζήτηση των έξι νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης, αποφάσισε τη Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ενώ κοινή θέση των κομμάτων όπως διαφάνηκε από τη συνεδρία της Επιτροπής είναι η αφαίρεση από τα νομοσχέδια της πρόνοιας για φορολόγηση των ταμείων πρόνοιας.

Κατά τις νέες συνεδρίες θα δοθεί η δυνατότητα στους Βουλευτές της Επιτροπής να ξεκαθαρίσουν πλήρως, με τη βοήθεια του Εφόρου Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη, τεχνικής υφής ζητήματα που ενδεχομένως προκύπτουν από τις τροπολογίες που θα καταθέσουν τα κόμματα επί των νομοσχεδίων, προτού αυτά οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 22 Δεκεμβρίου.

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία ολοκλήρωσε την κατά άρθρο συζήτηση των έξι νομοσχεδίων, ο Έφορος Φορολογίας ανέφερε πως οποιεσδήποτε τροπολογίες κατατεθούν θα είναι καλύτερα να συζητηθούν με τους εκπροσώπους του Τμήματος Φορολογίας έτσι ώστε να αποφευχθούν επιπτώσεις στην οικονομία.

Εξηγώντας μετά τη συνεδρία, την ανάγκη πραγματοποίησης νέων συνεδριών της Επιτροπής την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι ο λόγος είναι διότι «το πακέτο της φορολογικής μεταρρύθμισης δεν αφορά μόνο τους συντελεστές, δεν αφορά μόνο το αφορολόγητο, δεν αφορά μόνο τις εκπτώσεις».

«Υπάρχουν και πολύ σημαντικές και πολύ λεπτομερείς και τεχνοκρατικά πολύπλοκες αλλαγές, για τις οποίες όλα τα κόμματα θεωρώ ορθά θέλουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση μέσα στην Επιτροπή στην παρουσία του Εφόρου Φορολογίας για να κατανοήσουμε πλήρως το πνεύμα και το γράμμα αυτών των νόμων που θα ψηφίσουμε», υπογράμμισε.

Ανέφερε, επίσης, ότι είναι υποχρέωση τους να έχουν πλήρη αντίληψη όλων των αλλαγών που θα επέλθουν, είτε αυτά αφορούν αλλαγές των φορολογικών κλιμάκων, είτε αυτές αφορούν πολύπλοκες και λεπτομερείς και ιδιαίτερα δύσκολες τεχνοκρατικές έννοιες που μπορεί να αφορούν άλλες πτυχές της οικονομίας».

«Θεωρώ επιβεβλημένη τη συνέχιση της συζήτησης και την Πέμπτη και την Παρασκευή, έτσι ώστε όλοι να αισθανόμαστε ότι κατανοούμε πλήρως τις αλλαγές που επέρχονται με αυτά τα νομοσχέδια», πρόσθεσε.

Ακολούθως αναγνώστηκαν από εκπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας οι αλλαγές και διαγραφές άρθρων που επήλθαν στα νομοσχέδια κατά τις συζητήσεις στην Επιτροπή Οικονομικών, ξεκινώντας από το νομοσχέδιο της Φορολογίας του Εισοδήματος και στη συνέχεια με τα νομοσχέδια Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα και Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών.

Παρουσιάζοντας, εκ νέου, τις τροπολογίες των τεσσάρων κομμάτων, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, η κ. Ερωτοκρίτου είπε σε σχέση με τις φορολογικές κλίμακες ότι αυτές είναι αφορολόγητο εισόδημα μέχρι €22.000, για εισόδημα από €22.001 – €32.000 να καταβάλλεται φορολογία 20%, από €32.001 - €42.000 φορολογία 25%, από €42.001 - €72.000 φορολογία 30% και από €72.001 και άνω 35%.

Σε σχέση με τα εισοδηματικά κριτήρια για φορολογική έκπτωση για τέκνα και φοιτητές, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται στις €100.000 μέχρι δύο παιδιά, για τρία και τέσσερα παιδιά στις €150.000 και πέντε παιδιά και άνω στις €200.000 και πρόσθεσε ότι για τις μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει η αντίστοιχη αύξηση.

Σε σχέση με τις εκπτώσεις για τέκνα και φοιτητές, η Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι για το πρώτο παιδί είναι €1.000 φορολογική έκπτωση (σε κάθε σύζυγο), για το δεύτερο παιδί €1.250 παιδί και για το τρίτο παιδί και άνω €1.500 και πρόσθεσε ότι για τις μονογονεϊκές οικογένειες η έκπτωση διπλασιάζεται.

Αναφερόμενη στις εκπτώσεις για τόκους εξυπηρετούμενου δάνειου και ενοικίου, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι αυξάνεται η φορολογική έκπτωση από €1.500 στις €2.000 με εισοδηματικό κριτήριο τις €100.000.

Σε σχέση με τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, ανέφερε ότι αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό για γενική πώληση γης από €20.000 στις €30.000, για πώληση αγροτεμαχίου από γεωργούς από €30.000 στις €50.000 και για πώληση πρώτης κατοικίας από €100.000 στις €150.000.

Είπε, επίσης, ότι καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμων και η φορολόγηση των ταμείων προνοίας, προσθέτοντας ότι «δεν συμφωνούμε την φορολόγηση των ταμείων προνοίας, όπως προνοείται μέσα στο κυβερνητικό νομοσχέδιο».

Επαναφέρουμε την κατάσταση όπως έχει σήμερα, ανέφερε.

Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση ζητεί τη φορολόγηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ταμείων προνοίας σύμφωνα και με την απόφαση της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλας Μιχαηλίδου, η οποία θεωρεί ότι διαφορετικά θα υπάρχει κρατική ενίσχυση.

Καταλήγοντας, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι «όσοι θέλουν μπορούν να είναι συν-εισηγητές» στις τροπολογίες των τεσσάρων κομμάτων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση φορολογικών κινήτρων για εταιρείες.

Επίσης, ζήτησε να μην αλλάξει οτιδήποτε από τα νομοσχέδια πέραν των τροπολογιών που αποφασίστηκαν κατά τις συζητήσεις που έγιναν στην Επιτροπή.

«Θα αλλάξουν όλα αν διαγράψετε κάτι. Οτιδήποτε αλλάξει ακόμη και σε συνεννόηση με το Τμήμα Φορολογίας πρέπει να είναι με τροπολογίες», ανέφερε, και πρόσθεσε ότι υπάρχει η δυνατότητα ακόμη και στην Ολομέλεια να κατατεθούν τροπολογίες.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον Έφορο Φορολογίας αν έχει κάποιες εισηγήσεις να τις αποστείλει γραπτώς με την πρόθεση να υιοθετηθούν.

Είπε, ακόμη, ότι ο Έφορος Φορολογίας θα έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τις τροπολογίες του ΔΗΣΥ πριν τη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, την ερχόμενη Δευτέρα.

Με τη σειρά του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, εξέφρασε την ετοιμότητα του κόμματος να παρουσιάσει τις τροπολογίες του στον Έφορο Φορολογίας πριν την συνεδρία της Ολομέλειας.

Παρουσιάζοντας τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ, ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι είναι προς εξέταση κατά πόσον θα τις καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Ανέφερε ότι «παραμένει η πρόθεσή μας για κατάθεση τροπολογίας σε σχέση με το αφορολόγητο και τους φορολογικούς συντελεστές» και πρόσθεσε πως η τροπολογία που ακούστηκε για €22.000 το αφορολόγητο εισόδημα «προσεγγίζει πάρα πολύ και τη δική μας τροπολογία για €22.500 αφορολόγητο».

Ανέφερε, επίσης, ότι «υπάρχει μια προσέγγιση σύγκλισης σε ό,τι αφορά στις χαμηλές κλίμακες με την εισήγηση που έχει κατατεθεί από την Πρόεδρο της Επιτροπής» και πρόσθεσε πως «η βασική μας διαφορά σε σχέση με τους φορολογικούς συντελεστές είναι η νέα φορολογική κλίμακα που προτείνουμε για τα πολύ υψηλά εισοδήματα με αυξημένο φορολογικό συντελεστή».

Ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξουν συγκλίσεις σε σχέση με αυτό το ζήτημα και πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ θα καταθέσει τροπολογία για διαγραφή της πρόνοιας για φορολόγηση των ταμείων προνοίας, ενώ ζήτησε να εξεταστούν συγκεκριμένα άρθρα περί φορολόγησης εισοδημάτων και επιδομάτων στα οποία δεν είναι τόσο καθαρό, όπως είπε, ότι τα λεφτά των ταμείων δεν φορολογούνται.

Ο κ. Καυκαλιάς είπε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ θα καταθέσει τροπολογία για φορολογική κλίμακα σε σχέση με μηχανισμό τιμαριθμοποίησης ανά τριετία και πρόσθεσε ότι «υπάρχει σημαντικότατη σύγκλιση» σε σχέση με την τροπολογία των τεσσάρων κομμάτων για τα όρια και τις εκπτώσεις που παραχωρούνται σε οικογένειες με παιδιά.

Είπε ακόμη ότι σε σχέση με τα δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης «στις περιπτώσεις που κάποιος έχει δάνειο που αναδιαρθρώθηκε να μην αποστερείται των όποιων εκπτώσεων».

Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θα καταθέσει προτάσεις νόμου για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% στο ηλεκτρικό ρεύμα, 0% σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, 5% για ενεργειακές αναβαθμίσεις, για επέκταση της κύριας κατοικίας, για ετήσιο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας ενός της χιλίοις σε περιουσίες πέραν του €1.000.000 και επιβολή αναλογικού και κλιμακωτού ετήσιου τέλους στις εγγεγραμμένες εταιρείες με συγκεκριμένες κατηγορίες στην βάση των περιουσιακών στοιχείων.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, είπε ότι το Κίνημα είναι σύμφωνο με το αφορολόγητο στις €22.000, ενώ θα συζητήσει το θέμα του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα άνω των €70.000.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι εισήγηση του ΑΚΕΛ είναι για νέα φορολογική κλίμακα για εισόδημα €100.000 και πως «αν θα υπάρξουν συγκλίσεις είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε» το θέμα.

Επιπλέον, ο κ. Παπαδούρης είπε σε σχέση με τις εκπτώσεις για τέκνα και φοιτητές, ότι αν και το Κίνημα εισηγείτο για €1.500 δεν θα θέσει θέμα για χαμηλότερο ποσό, ενώ αναφορικά με τους τόκους εξυπηρετούμενου δάνειου και ενοικίου ανέφερε ότι το Κίνημα διαφωνεί με φορολογική έκπτωση ύψους €2.000 και εισήγηση του θα είναι οι €2.500.

Αναφορικά με τα κεφαλαιουχικά κέρδη, ο Πρόεδρος των Οικολόγων είπε ότι συμφωνεί με την εισήγηση που τέθηκε για αύξηση σε €450.000, ενώ σε σχέση με το θέμα των ταμείων προνοίας ανέφερε ότι θα αναμένει την απάντηση επί του θέματος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ).

Είπε ακόμη ότι συμφωνούν με την κατάργηση των τελών χαρτοσήμων. Ανέφερε επίσης ότι θα καταθέσει τροπολογία για κατάθεση του ενοικίου και με φυσική παρουσία πέραν της ηλεκτρονικής κατάθεσης και πρόσθεσε ότι θα αναμένει να δει κατά πόσον θα ξεκινήσει συζήτηση σε σχέση με την ευρωπαϊκή οδηγία για 5% ΦΠΑ στην αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Συζήτηση έγινε επίσης μεταξύ άλλων, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων, για φορολογούμενους που πωλείται η πρώτη κατοικία τους (στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του δανείου τους), λόγω μη εξυπηρετούμενου δανείου (ΜΕΔ) έτσι ώστε να διαγράφεται το ποσό που οφείλει κάποιος να δώσει για φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών αν το δάνειο του ήταν ΜΕΔ μέχρι κάποια χρονιά μετά το 2015 (αντί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 που είναι σήμερα). Τελικά αποφασίστηκε όπως κατατεθεί από μέρους του κ. Παπαδούρη, ύστερα από συνεννόηση με τον Έφορο Φορολογίας, πρόταση νόμου επί του προκειμένου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι η συζήτηση των νομοσχεδίων έχει ολοκληρωθεί και «σήμερα είχαμε την ευκαιρία όλα τα κόμματα να θέσουμε τις τροπολογίες που το κάθε ένα από εμάς θεωρεί ότι είναι επιβαλλόμενες και σημαντικές, έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμα περαιτέρω το φορολογικό πλαίσιο».

Η κ. Ερωτοκρίτου εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι «οι τροπολογίες τις οποίες είχαμε συζητήσει ως Δημοκρατικό Κόμμα με τον Υπουργό Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται ότι, προκαταρκτικά, τυγχάνουν τις θετικής αντιμετώπισης από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής».

«Αναμένω ότι οι τροπολογίες τις οποίες συνυπογράφει και το ΔΗΚΟ θα γίνουν αποδεκτές στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στις 22 Δεκεμβρίου, καθότι αυτές οι τροπολογίες είναι αφενός μεν υπέρ των φορολογούμενων, αφετέρου δε είναι δημοσιονομικά εντός των αντοχών και δυνατοτήτων της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως εκ τούτου δεν διασαλεύουν με οποιοδήποτε τρόπο τη σταθερότητα και την ασφάλεια και τη βεβαιότητα του οικονομικού κλίματος που πρέπει πάντοτε να διατηρούμε ως κόρη οφθαλμού ως κυπριακή οικονομία», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «η φιλοσοφία και η αποτύπωση των αλλαγών των τροπολογιών που και το ΔΗΚΟ συνυπογράφει, φαίνεται ότι αν μη τι άλλο δεν επιδέχονται κάποιας σημαντικής επίκρισης» αλλά «ακριβώς το αντίθετο».

«Φαίνεται ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι είναι τροπολογίες που μπορεί τελικά να υπογραφτούν από περισσότερα κόμματα», πρόσθεσε.

Κληθείσα να αναφέρει τη θέση των κομμάτων σε σχέση με το θέμα των ταμείων προνοίας, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι «είναι καθολική η άποψη των κομμάτων που συμμετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών ότι δεν γίνεται αποδεκτή η θέση της Κυβέρνησης για φορολόγηση των ταμείων προνοίας».

«Ως εκ τούτου, ετοιμάζεται τροπολογία την οποίαν με βάση αυτά που δηλώθηκαν μέσα στην Επιτροπή, αναμένω ότι θα είναι κοινή, από όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών, για την αφαίρεση της πρόνοιας της φορολόγησης των ταμείων πρόνοιας», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση ότι η Κυβέρνηση αναφέρεται σε φορολόγηση της οικονομικής δραστηριότητας των ταμείων, η κ. Ερωτοκριτου είπε ότι η διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική κατεύθυνση από κανένα πολιτικό κόμμα περί αποδοχής της φορολόγησης των δραστηριοτήτων των ταμείων προνοίας και καμία αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας τους ως είναι σήμερα».

«Εάν προκύψουν οποιεσδήποτε ανάγκες στο μέλλον, τίποτα δεν εμποδίζει κανένα - πόσο μάλλον την ίδια την Κυβέρνηση - να αποταθεί με επιμέρους νομοσχέδια στη Βουλή για να επιχειρήσει εκ νέου να αλλάξει με το οποιοδήποτε νομοθετικό πλαίσιο», ανέφερε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «ως έχει σήμερα, δεν φαίνεται να υπάρχει ικανή αρκετή πλειοψηφία στην Επιτροπή Οικονομικών που να κάνει αποδεκτή την προσέγγιση» που είναι η φορολόγηση των δραστηριοτήτων των ταμείων προνοίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ