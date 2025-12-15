Στη Βουλή αρχίζει σήμερα η τριήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου με τη διαδικασία της ψήφισής του.

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει αυξημένα έσοδα και δαπάνες τόσο για τη γενική όσο και για την κεντρική κυβέρνηση. Σύμφωνα με την Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης για το 2026 υπολογίζονται σε €16,488 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% σε σύγκριση με το 2025. Οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €15,361 δισ., αυξημένες κατά 5,3% σε ετήσια βάση.

Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή συνολικά 61 κυβερνητικές τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στο τελικό κείμενο πριν από την ψήφισή του.