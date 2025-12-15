Την πεποίθηση ότι ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί από τη Βουλή ώστε να ξεκινήσει να υλοποιείται με τη νέα χρονιά, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας παράλληλα πως η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πάρουν ώθηση από τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας με το Βιετνάμ, και ερωτηθείς σχετικά με τη συζήτηση που αρχίζει σήμερα στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, ο κ. Κεραυνός είπε πως αναμένει ότι με την έναρξη σήμερα των συζητήσεων για το προϋπολογισμό να υπάρξει μια καλή κατάληξη με την έγκριση του.

«Θεωρώ ότι είναι ένας προϋπολογισμός ισορροπημένος, αναπτυξιακός και ένας προϋπολογισμός, ο οποίος προνοεί για οποιαδήποτε κρίση προκύψει σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον», είπε και πρόσθεσε πως ο ίδιος θεωρεί πως θα τύχει της έγκρισης, τουλάχιστον της πλειοψηφίας των κομμάτων.

Σε ερώτηση σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Μάκης Κεραυνός είπε πως είναι σε εξέλιξη η συζήτηση, σημειώνοντας πως αυτή έχει ως κύριο στόχο να διατηρήσει την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, μια δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους ούτως ώστε να ενισχυθούν τα εισοδήματα των νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης, δίνοντας ταυτόχρονα, μια πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των κυπριακών επιχειρήσεων, για τις οποίες αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα.

«Θέλουμε να διατηρήσουν ένα περιβάλλον δίνοντας κίνητρα και ελαφρύνσεις σε φορολογίες ούτως ώστε να υπάρξει μια έντονη επαναδραστηριοποίηση των κυπριακών επιχειρήσεων με εξαγωγικό κυρίως χαρακτήρα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ