Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει απόψε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος την Πέμπτη θα προεδρεύσει της συνεδρίας του Eurogroup όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου.

Την Παρασκευή θα συμμετάσχει στις εργασίες του ECOFIN με επίκεντρο τη Στρατηγική για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τις συζητήσεις για το ψηφιακό ευρώ..

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ο Υπουργός θα προεδρεύσει της συνεδρίας της Ευρωομάδας, κατά την οποία θα διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη του νέου Προέδρου του Σώματος. Υποψήφιοι είναι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο Βέλγος Υπουργός Προϋπολογισμού Vincent Van Peteghem.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν, επίσης, απόψεις με εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις οικονομικές προκλήσεις και πολιτικές της ζώνης του ευρώ. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συζήτηση για τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης, στη βάση γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των σχεδίων προϋπολογισμού των κρατών μελών για το 2026.

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου ο Υπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου ECOFIN, οι οποίες θα αρχίσουν με ανταλλαγή απόψεων επί των νομοθετικών προτάσεων που εξέδωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τη δημιουργία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αρχικά θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση μέτρων όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υποδομών και της εποπτείας των κεφαλαιαγορών εντός της Ένωσης, ενώ ακολούθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις συστάσεις της προς τα Κράτη μέλη για την αναθεώρηση των συμπληρωματικών συντάξεων με στόχο την βελτίωση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων των πολιτών της ΕΕ για την τόνωση των κεφαλαιαγορών και τη στήριξη της οικονομίας της ΕΕ. Στη συνέχεια οι Υπουργοί θα ενημερωθούν από την Προεδρία για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ.

Η Προεδρία αναμένεται, επίσης, να ενημερώσει το σώμα για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, ενώ στη συνέχεια οι Υπουργοί θα εξετάσουν τις προσωρινές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2027 για κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για εισαγόμενα προϊόντα αξίας κάτω των €150, στη βάση πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε σχέση με το στόχο της απλοποίησης διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, στις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα, στη βάση εγγράφου προβληματισμού που ετοίμασε η Δανική Προεδρία. Επιπλέον, οι Υπουργοί θα εγκρίνουν Συμπεράσματα Συμβουλίου σε σχέση με την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών εντός της ΕΕ, οι Υπουργοί θα συζητήσουν την Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης και τη Σύσταση πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ. Στη συνέχεια, θα εγκριθούν τροποποιήσεις στα εθνικά σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, Λετονίας, Αυστρίας, Ελλάδας, Τσεχίας, Σλοβενίας, Μάλτας, Γαλλίας, Πολωνίας και Πορτογαλίας. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024.

Την Πέμπτη το βράδυ, ο Υπουργός Οικονομικών θα παρακαθίσει σε δείπνο εργασίας που οργανώνει η Δανική Προεδρία, με θέμα την συνέχιση παροχής χρηματοδοτικής στήριξης προς την Ουκρανία.

