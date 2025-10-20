Σημαντική θεωρείται η σημερινή ημέρα για το θέμα της ΑΤΑ καθώς στις 1530 είναι προγραμματισμένη πανσυνδικαλιστική διάσκεψη για το θέμα αυτό, ενώ στις 17:00 συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρία μέσω τηλεδιάσκεψης η διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με θέμα συζήτησης την ΑΤΑ.

Την περασμένη Παρασκευή οι επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων είχαν κάνει λόγο για σοβαρή οπισθοδρόμηση και αδιέξοδο μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για το θέμα της ΑΤΑ, προσθέτοντας ότι κατά τη πανσυνδιαλιστική διάσκεψη θα γίνει ενημέρωση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή πως ιι εντατικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση των απαραίτητων συγκλίσεων για να επιτευχθεί συμφωνία για τον θεσμό της ΑΤΑ συνεχίζονται, κάνοντας λόγο για θετική προσέγγιση από τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου, ανέφερε πως η σημερινή συνεδρία της διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής θα έχει στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων, τονίζοντας ωστόσο ότι «οι αποφάσεις είναι ειλημμένες και οι εντολές στη διαπραγματευτική ομάδα δεν μπορούν να αλλάξουν».

Πηγή: ΚΥΠΕ