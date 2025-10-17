Συναντήσεις θα υπάρχουν συνέχεια μέχρι να βρούμε τη λύση, αυτός είναι ο διάλογος και ο διάλογος συνεχίζεται, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου, μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για το θέμα της ΑΤΑ, προσθέτοντας ότι εντός της ημέρας δεν θα υπάρξει άλλη συνάντηση, αλλά είναι πάντοτε διαθέσιμοι για εποικοδομητικό διάλογο ό,τι ώρα κι αν τους φωνάξουν.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης από πλευράς του υπογράμμισε την προσήλωση των εργοδοτικών οργανώσεων στο διάλογο, λέγοντας πως η χρονική διάρκεια είναι τέτοια που πρέπει να είναι προσεκτικοί. «Θέλουμε να διατηρηθεί ένα καλό θετικό κλίμα γιατί κύριος στόχος μας είναι να βρεθεί μια λύση σ’ ένα χρονοβόρο αν θέλετε, θέμα. Εμάς μέλημά μας παραμένει η προστασία της οικονομίας, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας και προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εισηγήσεις και οι παρατηρήσεις μας σε αυτό τον κοινωνικό διάλογο», δήλωσε.

Από κει και πέρα, συνέχισε ο κ. Παντελίδης, καλούν τους συναδέλφους του συνδικαλιστικού κινήματος «να προσέλθουν με ανοικτό μυαλό για να βρούμε εκείνες τις λύσεις που θα μας βοηθήσουν να πάμε παρακάτω».

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν περιθώρια διαλόγου, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι θέλουν να πιστεύουν πως υπάρχουν περιθώρια να συζητήσουν και οι δύο πλευρές. «Εμείς είμαστε προσηλωμένοι, και το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ, στο να βρεθεί λύση. Αυτός είναι ο σκοπός μας», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανέφερε από την πλευρά του ότι κανένας δεν έδωσε την εντύπωση ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Ο διάλογος συνεχίζεται, πρόσθεσε, και θέλουν να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για μια επιτυχή έκβαση του διαλόγου. «Είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για να πάμε παρακάτω».

Παίρνοντας και πάλι τον λόγο ο κ. Παντελίδης είπε ότι ο στόχος της επιχειρηματικής κοινότητας δεν είναι ο περιορισμός του κόστους ή η μη επιβράβευση των εργαζομένων Είναι κυρίως, ανέφερε, «να οχυρώσουμε την οικονομία σ’ ένα διεθνές περιβάλλον που ταλανίζεται από χίλιες δυο αλλαγές. Οπότε πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι στη στήριξη και την προστασία της οικονομίας με λύσεις που να έχουν αξία σε βάθος χρόνου».

Δεν γίνεται αποκλειστικά οικονομική συζήτηση, συνέχισε, αυτό που γίνεται, αλλά να εφαρμόσουν κάτι που θα έχει διαχρονικότητα. Οικονομία, είπε, σημαίνει και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες. Άρα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι ο εργαζόμενος της οικονομίας, συνέχισε, λέγοντας ότι οι εργοδότες είναι οι πρώτοι που θέλουν να είναι ικανοποιημένο το ανθρώπινό τους δυναμικό, νοουμένου ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα.

Η ισορροπία της ανάπτυξης και της επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού, είπε ο κ. Παντελίδης, είναι κοινός παράγοντας για όλους. Δεν εστιάζουν, ανέφερε, μόνο στο κόστος, αλλά στη βιωσιμότητα της οικονομίας και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων.

«Είμαστε εδώ όλοι για έναν σκοπό και πρέπει να υπάρχει σεβασμός και υπάρχει». Σε μια διαπραγμάτευση, δήλωσε, ο καθένας προσπαθεί από τον δικό του φακό, αλλά σε τελική ανάλυση ο στόχος ένας είναι, το καλό της οικονομίας και του τόπου. Ας μην ξεχνούμε, συνέχισε, ένα καλό κράτος βασίζεται πάνω σε τρεις πυλώνες: το καλώς νοούμενο επιχειρείν, τη δυνατή οικονομία και την ευημερούσα κοινωνία

Και οι τρεις πλευρές, συνέχισε ο κ. Παντελίδης, δουλεύουν γι’ αυτό το στόχο. «Για να είμαστε σε διάλογο και να μιλούμε σημαίνει ότι σεβόμαστε την απέναντι πλευρά, τη συνδικαλιστική, που παλεύει για τα δίκαια που πιστεύει, παλεύουμε εμείς για τα δικά μας του επιχειρηματικού κόσμου, και παλεύει και η κυβέρνηση σαν μεσολαβητής για την οικονομία αυτού του τόπου».

Παρεμβαίνοντας και πάλι ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανέφερε ότι το τι είχε συμβεί στο παρελθόν στην οικονομία πρέπει να μας κάνει σοφότερους. Για να αποφύγουμε προκλήσεις που προέρχονται από το παρελθόν, συνέχισε εξηγώντας ότι εννοεί το 2013, «πρέπει να πατούμε σε γερά θεμέλια». Οι όποιες λύσεις, είπε ο κ. Σταύρου, πρέπει να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Με υπευθυνότητα, δήλωσε, κατέθεσαν τις προτάσεις τους και το ίδιο εκτιμούν ότι θα κάνουν από τη συνδικαλιστική πλευρά.



Πηγή: ΚΥΠΕ