Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 2,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, αυξημένος από 2,4% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος είναι μοναδική χώρα με μηδενικό ετήσιο πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ζώνη του ευρώ κατέγραψε ετήσιο πληθωρισμό στο 2,2%, από 2,0% τον Αύγουστο του 2025, και 1,7% τον Σεπτέμβριο του 2024. Η ΕΕ, από την άλλη, έφτασε στο 2,6%, από 2,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,1% σε σχέση με πέρυσι. Οι υψηλότεροι ρυθμοί πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Ρουμανία, όπου έφτασε το 8,6%, ακολουθούμενη από την Εσθονία με 5,3%, καθώς και την Κροατία και τη Σλοβακία, και τις δύο με 4,6%. Από την άλλη πλευρά, οι χαμηλότεροι ρυθμοί παρατηρήθηκαν στη Γαλλία με 1,1%, την Ιταλία και την Ελλάδα με 1,8%, ενώ η Κύπρος παρέμεινε στο 0,0%.

Όσον αφορά την Κύπρο, ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε στο 0%, χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, ενώ η μηνιαία τάση ήταν ελαφρώς αρνητική, με πτώση -0,4%. Αυτό ήταν ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο, καθώς ένα χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός στην Κύπρο ήταν 1,6%, ενώ σε άλλες χώρες, όπως η Ρουμανία και η Εσθονία, οι τιμές είχαν ιδιαίτερα ανοδική τάση.

Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλλαν στον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ ήταν οι υπηρεσίες, με συμβολή 1,49%, τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, με 0,58%, και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, με 0,20%. Αντιθέτως, η ενέργεια είχε αρνητική συμβολή, με -0,03%, μειώνοντας ελαφρώς τον συνολικό πληθωρισμό.



