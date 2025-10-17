Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2025 παρέμεινε σταθερός σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 και μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (5,6%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,9%) είχαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,2%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-3,8%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (6,3%), Μεταφορές (-5,1%), Εκπαίδευση (2,1%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-1,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (6,5%), Ένδυση και Υπόδηση (-6,0%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,3%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2024 σημειώθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-6,0%) και σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 σημειώθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες (-2,0%).



Πηγή: ΚΥΠΕ