«Χρήσιμες και παραγωγικές» κρίνονται οι διαδοχικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα με τους κοινωνικούς εταίρους στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής), αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι συναντήσεις θα συνεχιστούν αύριο, Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, και ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων και το μεσημέρι με τους εκπροσώπους των συντεχνιών.

Αμφότερες οι συναντήσεις διήρκησαν περίπου δύο ώρες.

«Η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συναντήσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, με στόχο την κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ