Τη βαθιά εκτίμηση της χώρας του για τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου στην ευρύτερη περιοχή, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση των ΗΑΕ να παράσχουν κάθε δυνατή υποστήριξη στις προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων και επενδύσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Ενέργειας, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι για τη διεθνή έκθεση GITEX GLOBAL 2025, πραγματοποίησε σήμερα επίσημη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) Abdulla bin Touq Al Marri, κατά την οποία συζήτησαν σημαντικά ζητήματα διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας.

Οι δύο Υπουργοί, αναφέρεται, αντάλλαξαν απόψεις, μεταξύ άλλων, για την επικείμενη σύσταση του Cyprus Business Council, το οποίο θα έχει ως έδρα το Ντουμπάι και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους κυπριακών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ. Νοουμένου ότι ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, το καταστατικό του Συμβουλίου θα υπογραφεί επίσημα από τα ιδρυτικά του μέλη, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Doers Summit (Ντουμπάι, 26 και 27 Νοεμβρίου), προστίθεται.

Ο κ. Παπαναστασίου ενημέρωσε τον κ. Abdulla bin Touq Al Marri για την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, την 1η Ιανουαρίου 2026, παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες της Κύπρου σε θέματα ενέργειας, εμπορίου και βιομηχανίας. Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήθηκε και η προοπτική εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένα θέμα που παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τα δύο κράτη.

Επιπλέον, ο Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε τον Υπουργό Οικονομίας των ΗΑΕ για το έργο του Τεχνολογικού Πάρκου, τη Μαρίνα Πάφου, καθώς και για την ενεργειακή διασύνδεση και άλλα στρατηγικά έργα που ενισχύουν τη συνεργασία Κύπρου – ΗΑΕ στον τομέα των ενεργειακών υποδομών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις εξαιρετικές σχέσεις Κύπρου και Αιγύπτου, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στη σταθερότητα και ανάπτυξη της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας των ΗΑΕ εξέφρασε τη βαθιά εκτίμησή του για τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου στην ευρύτερη περιοχή, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση των ΗΑΕ να παράσχουν κάθε δυνατή υποστήριξη στις προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων και επενδύσεων.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον κ. Παπαναστασίου για τις πιθανές συνέργειες που μπορούν να προκύψουν λόγω του ενδιαφέροντος εταιρειών από τα ΗΑΕ να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο, καθώς και για τη διοργάνωση του επόμενου διεθνούς συνεδρίου Investopia στην Αθήνα, όπου τα θέματα ενέργειας θα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, δεδομένου ότι – όπως τόνισε – χωρίς ενέργεια δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα AI Datacenters.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο του Doers Summit και της τελετής της 1ης Γενικής Συνέλευσης του Cyprus Business Council, καταλήγει η ανακοίνωση.

