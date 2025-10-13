Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε στα 52.530 άτομα, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 50 άτομα (-0,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 1,0% και 2,4% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 3,3%.

Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση (4,8%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024 και η μεγαλύτερη μείωση (-2,3%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ). Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους ΕΟΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (15,5%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-70,8%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-70,8%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

