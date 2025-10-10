Η KPMG Κύπρου ανακοίνωσε την τοποθέτηση του Τάσου Γιασεμίδη ως υπεύθυνου για τις εργασίες της εταιρείας στην Πάφο, με ευθύνη για την περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου και την εμπέδωση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της KPMG να ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα, να προωθεί επενδύσεις και να στηρίζει δραστηριότητες κοινοτικού και αθλητικού χαρακτήρα.

Ο ρόλος του Τάσου Γιασεμίδη

Σε νέα του θέση, ο κ. Γιασεμίδης θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση όλων των έργων και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων της KPMG στην Πάφο, τη διεύρυνση του πελατολογίου στην περιοχή, τη διασύνδεση με τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις και κοινότητες και σαφέστατα την ενίσχυση της φήμης της KPMG ως αξιόπιστου εταίρου στο νησί

Στρατηγική και όραμα

Η επιλογή του κ. Γιασεμίδη υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της KPMG να εμβαθύνει το αποτύπωμά της εκτός των αστικών κέντρων, επενδύοντας σε περιοχές όπως η Πάφος με στόχο να υπηρετεί καλύτερα τις τοπικές ανάγκες και να ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με τη νέα τοποθέτηση, η KPMG φιλοδοξεί να ενισχύσει τις σχέσεις με επιχειρήσεις, επενδυτές και φορείς στον νομό Πάφου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της περιοχής και προωθώντας ποιοτικά έργα.