Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 το «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση» (Απρίλιος 2024), ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Σε ανακοίνωση που αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 11/07/2025, το Υπουργείο Ενέργειας αναφέρει ότι παράλληλα με σχετική Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 29/05/2025, οι καταναλωτές που επιλέγουν προμηθευτές πλην της ΑΗΚ - Προμήθειας δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), με την υφιστάμενη διαδικασία.

Αναφέρει επίσης ότι οι ανεξάρτητοι προμηθευτές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για τυποποίηση των συμβάσεων τους, ούτως ώστε οι πελάτες τους να καθίστανται δικαιούχοι των Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ.

Προσθέτει πως το κοινό παρακαλείται, πριν τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης με ανεξάρτητο προμηθευτή να επιβεβαιώνει ότι ο εν λόγω προμηθευτής περιλαμβάνεται στον κατάλογο δικαιούχων που θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας https://energy.gov.cy/.

Ως εκ τούτου, συνεχίζει το Υπουργείο Ενέργειας, τα νέα συστήματα ιδιοκατανάλωσης (πλην αυτών που θα ενταχθούν στο Σχέδιο μέχρι τις 31/12/2025), θα δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2024 (Κ.Δ.Π. 376/2024) με τίτλο «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τη Δραστηριοποίηση των Ενεργών Πελατών και των Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές».

Σημειώνει ότι σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση έχει εκδοθεί από την ΡΑΕΚ στις 05/09/2025.

Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας διευκρινίζει ότι το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε θα συνεχίσει να παραλαμβάνει αιτήσεις μέσω του «Σχεδίου Χορηγιών για Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε Κατοικίες».

Αναφέρει ότι ο ΔΣΔ δύναται να εκδώσει προσωρινό τεχνικό κανόνα για νέα έργα (διαστασιολόγηση/όρια έγχυσης) έως την οριστική επικαιροποίηση των Κανόνων Διανομής.

Προσθέτει ότι όλοι οι προμηθευτές οφείλουν να δημοσιεύσουν βασικό πρότυπο σύμβασης αυτοκατανάλωσης (διάρκεια, όρους εκκαθάρισης με/χωρίς έξυπνο μετρητή, ρήτρες τερματισμού κτλ.), τα οποία θα τύχουν έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, προς διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης πριν την ένταξη τους στα Σχέδια του Υπουργείου.