Έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες, με το άνοιγμα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΑΗ), δηλώνει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), αναφέροντας παράλληλα ότι «η Κύπρος περνά σε μια νέα σελίδα της ενεργειακής της ιστορίας με το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού».

Σε ανακοίνωση, ενόψει της έναρξης λειτουργίας της ΑΑΗ την 1η Οκτωβρίου, η ΑΗΚ χαιρετίζει την έναρξη «μιας υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» και σημειώνει πως παραμένει «σταθερά προσηλωμένη στις αξίες της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της κοινωνικής προσφοράς».

«Το άνοιγμα της αγοράς βρίσκει τον Οργανισμό έτοιμο, ισχυρό και στρατηγικά προσανατολισμένο, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί τον αξιόπιστο πυλώνα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο», υπογραμμίζει.

Η ΑΗΚ αναφέρει ότι «με ευελιξία και προσαρμοστικότητα έχει υλοποιήσει όλες τις σχετικές ρυθμιστικές αποφάσεις, έχει υιοθετήσει βέλτιστες πρακτικές και έχει επενδύσει σε σύγχρονα συστήματα και προγράμματα, με στόχο την ομαλή λειτουργία της αγοράς με πλήρη διαφάνεια».

Προσθέτει ότι «με μακρόχρονη εμπειρία και στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία, εγγυάται ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ασφαλή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρισμού, σε ένα περιβάλλον που προωθεί τον ανταγωνισμό και την καινοτομία».

«Το άνοιγμα της αγοράς δεν είναι μόνο θεσμική αλλαγή. Είναι μια νέα ευκαιρία για ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών», υπογραμμίζει η Διοίκηση και η Διεύθυνση της ΑΗΚ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Επιπλέον, η ΑΗΚ αναφέρει πως ο ανταγωνισμός είναι κίνητρο εξέλιξης υποδομών, βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης και ανάπτυξης νέων, καινοτόμων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή.

«Με αυτόν τον τρόπο δίδεται στους πολίτες η ευχέρεια να κρίνουν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν με βάση τις δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες», προσθέτει.

Τέλος, η ΑΗΚ διαβεβαιώνει ότι «θα συνεχίσει να ηγείται της ενεργειακής προόδου της χώρας, στηρίζοντας την κοινωνία και την οικονομία με υπευθυνότητα, όραμα και αποφασιστικότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ