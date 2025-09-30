Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι ο Έφορος Φορολογίας σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών αποφάσισαν, για σκοπούς διευκόλυνσης των φορολογουμένων, να δοθεί ευχέρεια υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου (ΤΦ1) και πληρωμής Φόρου/Εισφορών για το Φορολογικό Έτος 2024 μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2025 χωρίς την επιβολή Διοικητικού Προστίμου και Χρηματικών Επιβαρύνσεων.

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, η υποβολή της Δήλωσης και η πληρωμή Φόρου/Εισφορών θεωρούνται εκπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις και υπόκεινται σε διοικητικό πρόστιμο €100, πρόσθετο φόρο (5%), χρηματική επιβάρυνση (5%) και τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων ποσών.