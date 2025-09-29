Ετήσια αύξηση 17,4% καταγράφουν τα έσοδα από τον τουρισμό την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, υπολογίζονται στα €1.891,1 εκ. σε σύγκριση με €1.610,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2025 ανήλθαν σε €513 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 8,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€474 εκ.).

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούλιο 2025 ανέρχεται σε €870,78 σε σύγκριση με €859,95 τον Ιούλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,3%.

Οι Βρετανοί τουρίστες, η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 32,2% του συνόλου των τουριστών τον Ιούλιο 2025, ξόδεψαν κατά μέσο όρο €100,29 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες, η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 13% του συνόλου, ξόδεψαν κατά μέσο όρο €151,10.

Οι τουρίστες από την Πολωνία, τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,4%, ξόδεψαν €90,23 ημερησίως.

Πηγή: ΚΥΠΕ