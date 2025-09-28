

Το 2024 οι εξαγωγές κυπριακών οίνων ανήλθαν σε περίπου €1,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είπε σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου κατά την τελετή έναρξης της 64ης Γιορτής του Κρασιού, στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου, ο Υπουργός ανέφερε ότι ο κυπριακός οίνος ενισχύει διαρκώς την παρουσία και τη φήμη του σε σημαντικές αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), η Κίνα, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία.

Αναφερόμενος στην Γιορτή του Κρασιού, είπε ότι είναι ένας θεσμός που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη φιλόξενη και κοσμοπολίτικη Λεμεσό και συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες οινικές εκδηλώσεις του τόπου μας.

Η οινοποίηση στην Κύπρο, είπε συνεχίζοντας, μετρά χιλιάδες χρόνια ιστορίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την παράδοσή μας προσθέτοντας ότι «η γεωγραφία και το κλίμα του νησιού, σε συνδυασμό με τα ασβεστολιθικά εδάφη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κυπριακού αμπελώνα, όπως η απουσία φυλλοξήρας και τα αυτόριζα αμπέλια, είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που προσδίδουν μοναδικότητα στις γηγενείς μας ποικιλίες».

«Το Ξυνιστέρι, το Μαραθεύτικο, το Σπούρτικο, το Γιαννούδι, η Πρωμάρα, η Μωροκανέλλα και φυσικά το κρασί των βασιλέων, η ιστορική μας Κουμανδαρία, ξεχωρίζουν για τον πλούτο της γεύσης και των αρωμάτων τους» είπε.

Σήμερα, είπε συνεχίζοντας στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Ενέργειας, η κυπριακή οινοπαραγωγή διανύει περίοδο δυναμικής ανάπτυξης, όπου η μακραίωνη οινοποιητική μας παράδοση συναντά τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, οδηγώντας σε εντυπωσιακή πρόοδο.

Οι Κύπριοι οινοποιοί επενδύουν σε σύγχρονο εξοπλισμό και εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνονται τόσο στις διεθνείς διακρίσεις που αποσπούν κάθε χρόνο τα οινοποιεία μας όσο και στην αύξηση των εξαγωγών, σημείωσε.

Αναφερόμενος τέλος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών που έπληξαν τον κυπριακό αμπελώνα εξέφρασε τη στήριξη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προς τους οινοποιούς τονίζοντας ότι, η στήριξη αυτή είναι και θα παραμείνει έμπρακτη, στο πλαίσιο της σύγχρονης και ολοκληρωμένης στρατηγικής που εφαρμόζουμε για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών οινοποιείων και οινοβιομηχανιών, τη βελτίωση της συνολικής τους απόδοσης, την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.